https://sputnik-abkhazia.ru/20240605/posrednik-barateliya-o-razvitii-bankovskoy-sistemy-abkhazii--1051277862.html

Посредник: Барателиа о развитии банковской системы Абхазии

Посредник: Барателиа о развитии банковской системы Абхазии

Sputnik Абхазия

О работе банковской системы Абхазии в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал глава Банка Абхазии Беслан Барателиа. 05.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-05T17:21+0300

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Посредник: Барателия о развитии банковской системы Абхазии Sputnik Абхазия Посредник: Барателия о развитии банковской системы Абхазии

Банковская система Абхазии развивается, отметил глава Банка Абхазии. "Конечно, пока еще существует много проблем, с которыми приходится сталкиваться, но в целом динамика хорошая. Свидетельством тому является рост вкладов населения. Для нас, банкиров, подтверждающим аргументом являются исключительно цифры. По итогам 2023 года объем вкладов населения (депозитов) вырос более чем на 700 миллионов рублей и превысил 3 миллиарда рублей. Это небольшие деньги, но для нашей маленькой страны они ощутимы", – сообщил Барателиа. Слушайте подкаст.

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