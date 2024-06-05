https://sputnik-abkhazia.ru/20240605/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-6-iyunya-1051282443.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 июня

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 июня

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления. 05.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-05T23:02+0300

2024-06-05T23:02+0300

2024-06-05T23:02+0300

в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. В четверг, 6 июня в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков.Атмосферное давление - повышенное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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