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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 июня
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 июня
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления. 05.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-05T23:02+0300
2024-06-05T23:02+0300
2024-06-05T23:02+0300
в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 5 июн - Sputnik. В четверг, 6 июня в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков.Атмосферное давление - повышенное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 июня
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 5 июн - Sputnik. В четверг, 6 июня в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков.
Атмосферное давление - повышенное, нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.