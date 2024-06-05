https://sputnik-abkhazia.ru/20240605/takie-obstoyatelstva-dautiya-o-letnem-yazykovom-lagere-v-sukhume-dlya-shkolnikov--1051272232.html
Такие обстоятельства: Даутия о летнем языковом лагере в Сухуме для школьников
Такие обстоятельства: Даутия о летнем языковом лагере в Сухуме для школьников
Sputnik Абхазия
Летний лагерь с погружением в абхазский язык откроется в Сухуме на базе школы "Альфа". Какова программа пребывания, чем нынешний сезон будет отличаться от... 05.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-05T13:36+0300
2024-06-05T13:36+0300
2024-06-05T13:37+0300
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Такие обстоятельства: Даутия о летнем языковом лагере в Сухуме для школьников
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Даутия о летнем языковом лагере в Сухуме для школьников
Летний лагерь с погружением в абхазский язык откроется в Сухуме на базе школы "Альфа". Какова программа пребывания, чем нынешний сезон будет отличаться от прошлого, сколько детей смогут посетить лагерь, в эфире радио Sputnik рассказала директор школы "Альфа" Фатима Даутия.По инициативе школы "Альфа" и при полной финансовой поддержке Фонда социального страхования и охраны труда в Сухуме уже второй год подряд будет организован детский лагерь. В нем будет четыре потока школьников. Летний лагерь с погружением в абхазский язык будет работать с 24 июня по 16 августа."Тема погружения в абхазский язык будет поддерживаться с учетом нашего прошлогоднего опыта, но чтобы создать максимальные условия для этого, в этом году решили пригласить детей из районов. Они будут жить в лагере. Это 55 человек, которые хорошо владеют абхазским языком", – сообщила Даутия.Полная версия беседы в аудиофайле.
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абхазия, дети, досуг, отдых, летнее время, такие обстоятельства, подкасты, аудио
абхазия, дети, досуг, отдых, летнее время, такие обстоятельства, подкасты, аудио
Летний лагерь с погружением в абхазский язык откроется в Сухуме на базе школы "Альфа". Какова программа пребывания, чем нынешний сезон будет отличаться от прошлого, сколько детей смогут посетить лагерь, в эфире радио Sputnik
рассказала директор школы "Альфа" Фатима Даутия.
По инициативе школы "Альфа" и при полной финансовой поддержке Фонда социального страхования и охраны труда в Сухуме уже второй год подряд будет организован детский лагерь. В нем будет четыре потока школьников. Летний лагерь с погружением в абхазский язык будет работать с 24 июня по 16 августа.
"Тема погружения в абхазский язык будет поддерживаться с учетом нашего прошлогоднего опыта, но чтобы создать максимальные условия для этого, в этом году решили пригласить детей из районов. Они будут жить в лагере. Это 55 человек, которые хорошо владеют абхазским языком", – сообщила Даутия.
Полная версия беседы в аудиофайле
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