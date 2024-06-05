https://sputnik-abkhazia.ru/20240605/turbaza-ob-effektivnosti-prodazh-turisticheskikh-putevok-i-turov-1051269823.html
Турбаза: об эффективности продаж туристических путевок и туров
Турбаза: об эффективности продаж туристических путевок и туров
Sputnik Абхазия
О методах для эффективных продаж туристических путевок и туров, о программах, которые используют специалисты, в эфире радио Sputnik рассказала президент... 05.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-05T10:55+0300
2024-06-05T10:55+0300
2024-06-05T11:04+0300
радио
турбаза
туризм
туроператоры
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/04/1051269659_0:0:2601:1463_1920x0_80_0_0_1947f37ca9526199972c6962ae193ed2.jpg
Турбаза: об эффективности продаж туристических путевок и туров
Sputnik Абхазия
Турбаза: об эффективности продаж туристических путевок и туров
"Продажи туров – основное направление в деятельности туристических агентств, туроператоров, отелей. Продажи занимают первое место в бизнесе, необходимо пользоваться всеми возможными площадками", – сказала Калягина. Эксперт рассказала, как изменилась ситуация с уходом "Библио-Глобуса" и как налаживать продажи с существующими каналами.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/04/1051269659_0:0:2311:1733_1920x0_80_0_0_f543d2169f8529d9758d19065c7f3014.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
турбаза, туризм, туроператоры, аудио
турбаза, туризм, туроператоры, аудио
Турбаза: об эффективности продаж туристических путевок и туров
10:55 05.06.2024 (обновлено: 11:04 05.06.2024)
О методах для эффективных продаж туристических путевок и туров, о программах, которые используют специалисты, в эфире радио Sputnik рассказала президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.
"Продажи туров – основное направление в деятельности туристических агентств, туроператоров, отелей. Продажи занимают первое место в бизнесе, необходимо пользоваться всеми возможными площадками", – сказала Калягина.
Эксперт рассказала, как изменилась ситуация с уходом "Библио-Глобуса" и как налаживать продажи с существующими каналами.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
.