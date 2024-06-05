https://sputnik-abkhazia.ru/20240605/turbaza-ob-effektivnosti-prodazh-turisticheskikh-putevok-i-turov-1051269823.html

Турбаза: об эффективности продаж туристических путевок и туров

Турбаза: об эффективности продаж туристических путевок и туров

Sputnik Абхазия

О методах для эффективных продаж туристических путевок и туров, о программах, которые используют специалисты, в эфире радио Sputnik рассказала президент... 05.06.2024, Sputnik Абхазия

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радио

турбаза

туризм

туроператоры

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Турбаза: об эффективности продаж туристических путевок и туров Sputnik Абхазия Турбаза: об эффективности продаж туристических путевок и туров

"Продажи туров – основное направление в деятельности туристических агентств, туроператоров, отелей. Продажи занимают первое место в бизнесе, необходимо пользоваться всеми возможными площадками", – сказала Калягина. Эксперт рассказала, как изменилась ситуация с уходом "Библио-Глобуса" и как налаживать продажи с существующими каналами.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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