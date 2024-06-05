https://sputnik-abkhazia.ru/20240605/vstrecha-vladimira-putina-s-rukovoditelyami-smi-pryamaya-translyatsiya-1051281152.html
Встреча Владимира Путина с руководителями СМИ. Прямая трансляция
Встреча Владимира Путина с руководителями СМИ. Прямая трансляция
Sputnik Абхазия
Подобная встреча на полях ПМЭФ проводится уже в восьмой раз. 05.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-05T20:22+0300
2024-06-05T20:22+0300
2024-06-05T20:22+0300
видео
мультимедиа
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Владимир Путин встретится с руководителями мировых информагентств на полях ПМЭФ. Встреча пройдет в формате "вопрос-ответ" и будет посвящена актуальным вопросам внешней и внутренней политики России. В ней примут участие представители СМИ из 15 стран, в том числе недружественных.
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https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/05/1051280994_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9b02acb3a3f1bf29977fd0e14996db5f.jpg
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео
видео, мультимедиа, видео
Встреча Владимира Путина с руководителями СМИ. Прямая трансляция
Подобная встреча на полях ПМЭФ проводится уже в восьмой раз.
Владимир Путин встретится с руководителями мировых информагентств на полях ПМЭФ. Встреча пройдет в формате "вопрос-ответ" и будет посвящена актуальным вопросам внешней и внутренней политики России.
В ней примут участие представители СМИ из 15 стран, в том числе недружественных.