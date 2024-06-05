https://sputnik-abkhazia.ru/20240605/vstrecha-vladimira-putina-s-rukovoditelyami-smi-pryamaya-translyatsiya-1051281152.html

Встреча Владимира Путина с руководителями СМИ. Прямая трансляция

Встреча Владимира Путина с руководителями СМИ. Прямая трансляция

Sputnik Абхазия

Подобная встреча на полях ПМЭФ проводится уже в восьмой раз. 05.06.2024, Sputnik Абхазия

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Владимир Путин встретится с руководителями мировых информагентств на полях ПМЭФ. Встреча пройдет в формате "вопрос-ответ" и будет посвящена актуальным вопросам внешней и внутренней политики России. В ней примут участие представители СМИ из 15 стран, в том числе недружественных.

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