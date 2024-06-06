https://sputnik-abkhazia.ru/20240606/aslan-bzhaniya-provel-ryad-vstrech-na-polyakh-pmef-2024-1051292964.html
Аслан Бжания провел ряд встреч на полях ПМЭФ-2024
Аслан Бжания провел ряд встреч на полях ПМЭФ-2024
Sputnik Абхазия
Питерский экономический форум будет длиться до 8 июня. Главная его тема: "Основа многополярного мира — формирование новых точек роста". 06.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-06T23:00+0300
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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Президент Аслан Бжания провел ряд встреч на полях ПМЭФ, сообщает пресс-служба главы государства. На встречах были затронуты вопросы развития торгово-экономических связей, инвестиций, туризма, инфраструктурные проекты. Завтра, 7 июня, делегация из Абхазии примет участие в пленарном заседании, на котором выступит Владимир Путин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240604/aslan-bzhaniya-primet-uchastie-v-xxvii-peterburgskom-mezhdunarodnom-ekonomicheskom-forume-1051273058.html
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абхазия, новости, петербургский международный экономический форум
абхазия, новости, петербургский международный экономический форум
Аслан Бжания провел ряд встреч на полях ПМЭФ-2024
Питерский экономический форум будет длиться до 8 июня. Главная его тема: "Основа многополярного мира — формирование новых точек роста".
СУХУМ, 6 июн - Sputnik.
Президент Аслан Бжания провел ряд встреч на полях ПМЭФ, сообщает
пресс-служба главы государства.
Двустороннее экономическое сотрудничество он обсудил с зампредседателя правительства России Александром Новаком, губернаторами Петербурга и Ленинградской области Александром Бегловым и Александром Дрозденко, главами Башкирии, Адыгеи и других республик Северного Кавказа.
На встречах были затронуты вопросы развития торгово-экономических связей, инвестиций, туризма, инфраструктурные проекты.
Завтра, 7 июня, делегация из Абхазии примет участие в пленарном заседании, на котором выступит Владимир Путин.