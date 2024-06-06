https://sputnik-abkhazia.ru/20240606/aslan-bzhaniya-provel-ryad-vstrech-na-polyakh-pmef-2024-1051292964.html

Аслан Бжания провел ряд встреч на полях ПМЭФ-2024

Аслан Бжания провел ряд встреч на полях ПМЭФ-2024

Sputnik Абхазия

Питерский экономический форум будет длиться до 8 июня. Главная его тема: "Основа многополярного мира — формирование новых точек роста". 06.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-06T23:00+0300

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СУХУМ, 6 июн - Sputnik. Президент Аслан Бжания провел ряд встреч на полях ПМЭФ, сообщает пресс-служба главы государства. На встречах были затронуты вопросы развития торгово-экономических связей, инвестиций, туризма, инфраструктурные проекты. Завтра, 7 июня, делегация из Абхазии примет участие в пленарном заседании, на котором выступит Владимир Путин.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240604/aslan-bzhaniya-primet-uchastie-v-xxvii-peterburgskom-mezhdunarodnom-ekonomicheskom-forume-1051273058.html

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