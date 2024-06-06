https://sputnik-abkhazia.ru/20240606/chast-gudauty-ostalas-bez-vody-iz-za-povrezhdeniya-vodoprovoda-1051289097.html

Часть Гудауты осталась без воды из-за повреждения водопровода

Часть Гудауты осталась без воды из-за повреждения водопровода

Sputnik Абхазия

Поломку на водопроводной магистрали устраняют с вечера среды, 5 июня. 06.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-06T15:31+0300

2024-06-06T15:31+0300

2024-06-06T15:42+0300

в абхазии

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водоснабжение

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СУХУМ, 6 июн – Sputnik. Часть Гудауты осталась без воды из-за повреждения главной водопроводной магистрали в районе поселка Тасракуа, сообщили Sputnik в районном "Водоканале".Ремонтная бригада устраняет поломку с вечера среды и планирует завершить работы сегодня вечером.

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