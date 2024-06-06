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Часть Гудауты осталась без воды из-за повреждения водопровода
Часть Гудауты осталась без воды из-за повреждения водопровода
Sputnik Абхазия
Поломку на водопроводной магистрали устраняют с вечера среды, 5 июня. 06.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-06T15:31+0300
2024-06-06T15:31+0300
2024-06-06T15:42+0300
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СУХУМ, 6 июн – Sputnik. Часть Гудауты осталась без воды из-за повреждения главной водопроводной магистрали в районе поселка Тасракуа, сообщили Sputnik в районном "Водоканале".Ремонтная бригада устраняет поломку с вечера среды и планирует завершить работы сегодня вечером.
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гудаута, новости, водоснабжение
гудаута, новости, водоснабжение
Часть Гудауты осталась без воды из-за повреждения водопровода
15:31 06.06.2024 (обновлено: 15:42 06.06.2024)
Поломку на водопроводной магистрали устраняют с вечера среды, 5 июня.
СУХУМ, 6 июн – Sputnik. Часть Гудауты осталась без воды из-за повреждения главной водопроводной магистрали в районе поселка Тасракуа, сообщили Sputnik в районном "Водоканале".
Ремонтная бригада устраняет поломку с вечера среды и планирует завершить работы сегодня вечером.