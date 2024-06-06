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Поэт Зантария о значении Пушкина для Кавказа: культурный мост и к нам провел
Поэт Зантария о значении Пушкина для Кавказа: культурный мост и к нам провел
Sputnik Абхазия
О феномене Пушкина в эфире радио Sputnik говорили с абхазским поэтом Асланом Зантария. 06.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-06T16:04+0300
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Поэт Зантария о Пушкине
Sputnik Абхазия
Поэт Зантария о Пушкине
225 лет назад в этот день родился великий поэт Александр Пушкин. Он стал реформатором русского языка. Многие годы феномен Пушкина пытаются разгадать. Свою попытку сделали и ведущая радио Sputnik с гостем программы поэтом Асланом Зантария. Пушкин, в том числе прославил природу Кавказа. После него другие писатели и поэты тоже обратили внимание на этот край. И это, по мнению собеседников, явилось своего рода культурным мостиком. "Он и к нам привел. И это и есть общение. Общение между народами происходит через поэтов. Литература – это мост с двух сторон. А чтобы строить с двух сторон, нужно, чтобы и на том берегу тебя видели, нужно стремиться к тому берегу. И это стремление у нас воплощали те, кто его переводил", – считает Аслан Зантария. Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, русский язык, пушкин, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, русский язык, пушкин, аудио
Поэт Зантария о значении Пушкина для Кавказа: культурный мост и к нам провел
16:04 06.06.2024 (обновлено: 16:39 06.06.2024)
О феномене Пушкина в эфире радио Sputnik говорили с абхазским поэтом Асланом Зантария.
225 лет назад в этот день родился великий поэт Александр Пушкин. Он стал реформатором русского языка. Многие годы феномен Пушкина пытаются разгадать. Свою попытку сделали и ведущая радио Sputnik с гостем программы поэтом Асланом Зантария.
Пушкин, в том числе прославил природу Кавказа. После него другие писатели и поэты тоже обратили внимание на этот край. И это, по мнению собеседников, явилось своего рода культурным мостиком.
"Он и к нам привел. И это и есть общение. Общение между народами происходит через поэтов. Литература – это мост с двух сторон. А чтобы строить с двух сторон, нужно, чтобы и на том берегу тебя видели, нужно стремиться к тому берегу. И это стремление у нас воплощали те, кто его переводил", – считает Аслан Зантария.