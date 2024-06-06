https://sputnik-abkhazia.ru/20240606/poet-zantariya-o-znachenii-pushkina-dlya-kavkaza-on-k-nam-privel--1051289512.html

Поэт Зантария о значении Пушкина для Кавказа: культурный мост и к нам провел

Поэт Зантария о значении Пушкина для Кавказа: культурный мост и к нам провел

Sputnik Абхазия

О феномене Пушкина в эфире радио Sputnik говорили с абхазским поэтом Асланом Зантария. 06.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-06T16:04+0300

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Поэт Зантария о Пушкине Sputnik Абхазия Поэт Зантария о Пушкине

225 лет назад в этот день родился великий поэт Александр Пушкин. Он стал реформатором русского языка. Многие годы феномен Пушкина пытаются разгадать. Свою попытку сделали и ведущая радио Sputnik с гостем программы поэтом Асланом Зантария. Пушкин, в том числе прославил природу Кавказа. После него другие писатели и поэты тоже обратили внимание на этот край. И это, по мнению собеседников, явилось своего рода культурным мостиком. "Он и к нам привел. И это и есть общение. Общение между народами происходит через поэтов. Литература – это мост с двух сторон. А чтобы строить с двух сторон, нужно, чтобы и на том берегу тебя видели, нужно стремиться к тому берегу. И это стремление у нас воплощали те, кто его переводил", – считает Аслан Зантария. Слушайте подкаст.

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