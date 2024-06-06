https://sputnik-abkhazia.ru/20240606/russkoe-oruzhie-v-voyska-prishel-drakon-1051287305.html

Русское оружие: в войска пришел "Дракон"

Русское оружие: в войска пришел "Дракон"

Sputnik Абхазия

Российская армия доминирует на европейском ТВД за счет технологического превосходства и боевого могущества современных вооружений, аналогами которых противник... 06.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-06T13:05+0300

2024-06-06T13:05+0300

2024-06-06T13:05+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Достойный и яркий пример технологического лидерства России – тяжелая огнеметная система ТОС-3 "Дракон", пишет военный эксперт Александр Хроленко.Минобороны РФ в начале июня впервые показало новейшую гусеничную установку ТОС-3 "Дракон" в боевом строю 1-й гвардейской мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Индустриальный директор "Ростеха" Бекхан Оздоев совсем недавно, 8 апреля рассказал о первой опытной системе ТОС-3, оснащенной новой пусковой установкой, которая "позволит увеличить дальность стрельбы, применять новые боеприпасы". Через два месяца мы увидели "Дракон" в войсках РХБЗ – отрадная динамика продвижения. В Соединенных Штатах также заметили ТОС-3 большей дальности, хотя американских специалистов и ранее беспокоила высочайшая боевая эффективность "Солнцепёков" на украинском ТВД/Новый "Дракон" отличается меньшим количеством направляющих для старта реактивных термобарических боеприпасов – всего 15. Напомню, ТОС-1 заряжается 30 реактивными снарядами, ТОС-1А – 24, ТОС-2 – 18. Очевидна тенденция снижения количества снарядов в залпе – с увеличением точности и дальности поражения целей: "Солнцепёк" – 10 км, "Тосочка" – 20 км. Дальность залпов "Дракона" не раскрывается. Логично предположить, что новые боеприпасы ТОС-3 летают значительно дальше "старых". Противокумулятивные экраны стали неотъемлемой частью "Дракона".Известно, что ТОС-1А "Солнцепек" залпом 24 термобарических боеприпасов выжигает четыре гектара, ТОС-2 "Тосочка" ударом 18 реактивных снарядов "демилитаризует" шесть гектаров. И если ТОС-3 "Дракон" меньшим залпом способен на большее, это уже никого не удивит. Кстати, российский ОПК в 12 раз увеличил производство огнеметных снарядов. Полагаю, хватит всем желающим "нанести стратегическое поражение России на поле боя".Как это работаетГоловная часть 220-мм реактивного термобарического боеприпаса массой более 200 кг содержит состав, который у цели "слегка подрывается" для формирования аэрозольного облака большого объема. Далее основной заряд инициирует объемный взрыв с температурой в эпицентре до 3000 ° С – противник уничтожается адским огнем и огромным перепадом давления (разрыв внутренних органов), на открытых позициях и в негерметичных укрытиях под землей.Реактивные снаряды наводятся на цель с помощью лазерного дальномера и баллистического вычислителя. В ходе СВО система целеуказания и корректировки ударов ТОС значительно усовершенствована интеграцией подразделений разведывательных БПЛА. Время подготовки "Солнцепёка" или "Тосочки" к ведению огня после остановки – около одной минуты. Система управления огнем ТОС-2 полностью автоматизирована, точность и дальность значительно возросли. ТОС-3 – новый шаг вперед. Вся линейка тяжелых огнеметных средств компенсируют принципиальное отсутствие в зоне СВО российского оружия массового поражения, и чрезвычайно востребована на всех участках фронта. Неслучайно из войск РХБЗ тяжелые огнеметные системы "мигрируют" в подразделения ВДВ и другие войска.Запад встревожен растущими "свирепостью России", могуществом российских "машин Судного дня". Издание Die Welt ожидает скорого появление ТОС-3 в зоне спецоперации на Украине – иностранным "легионерам" ВСУ пора впадать в отчаяние. Американский портал 19FortyFive угнетен ростом эффективности и точности российских ТОС в интеграции с БПЛА. Журнал The National Interest подозревает присутствие на борту российской роботизированной термобарической системы "гениального" искусственного интеллекта.).С другой стороны, все попытки создать аналогичное оружие, "скопировать" российский "Солнцепёк" – на Западе и Востоке оказались безуспешными. В системе ВПК США и НАТО наметился серьезный кризис разработки и производства современных высокотехнологичных вооружений, средств ПВО и РЭБ. По данным издания Breaking Defense, американская армия сегодня сосредоточена на проблеме нейтрализации FPV-дронов противника – этой "ключевой угрозы" для наземной бронетехники, танков Abrams, БМП Bradley. Уязвимость западного вооружения в сочетании с технологическим превосходством и боевым могуществом русского оружия обрекает США и НАТО на унизительное поражение в прокси-войне с Россией. Не говоря уже о гарантированном (термобарическом) уничтожении бандеровцев ВСУ.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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россия, военная техника, мнение, колумнисты, авторы