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Сервисы, "все включено" и эко-отдых: Калягина рассказала о трендах курортного сезона

Сервисы, "все включено" и эко-отдых: Калягина рассказала о трендах курортного сезона

Sputnik Абхазия

Семейный и эко-отдых – одни из наиболее важных для Абхазии направлений в туристической отрасли, считает президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина. 06.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-06T17:22+0300

2024-06-06T17:22+0300

2024-06-06T17:22+0300

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По мнению президента "Абхазского союза туризма" Анны Калягиной, в туристической сфере важно уметь продавать не только услуги, но и впечатления. Чувства и эмоции – это то, с чем гость страны вернется к себе домой, они будут способствовать его возвращению. Наиболее выгодными для страны и важными направлениями в этой сфере Калягина назвала семейный отдых и эко-отдых. Эту нишу в основном занимают частные предприниматели, которые зачастую не хватает опыта и квалификации. В таких случаях Калягина советует им обращаться к специализированным фирмам, которые могу помочь им развить свой бизнес. Помимо этого, она видит необходимость в оказании представителям малого и среднего бизнеса помощи со стороны государства, например, в предоставлении дешевых кредитов.

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