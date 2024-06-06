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Сервисы, "все включено" и эко-отдых: Калягина рассказала о трендах курортного сезона
Сервисы, "все включено" и эко-отдых: Калягина рассказала о трендах курортного сезона
Sputnik Абхазия
Семейный и эко-отдых – одни из наиболее важных для Абхазии направлений в туристической отрасли, считает президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина. 06.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-06T17:22+0300
2024-06-06T17:22+0300
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По мнению президента "Абхазского союза туризма" Анны Калягиной, в туристической сфере важно уметь продавать не только услуги, но и впечатления. Чувства и эмоции – это то, с чем гость страны вернется к себе домой, они будут способствовать его возвращению. Наиболее выгодными для страны и важными направлениями в этой сфере Калягина назвала семейный отдых и эко-отдых. Эту нишу в основном занимают частные предприниматели, которые зачастую не хватает опыта и квалификации. В таких случаях Калягина советует им обращаться к специализированным фирмам, которые могу помочь им развить свой бизнес. Помимо этого, она видит необходимость в оказании представителям малого и среднего бизнеса помощи со стороны государства, например, в предоставлении дешевых кредитов.
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видео, мультимедиа, абхазия, отдых в абхазии, видео
видео, мультимедиа, абхазия, отдых в абхазии, видео
Сервисы, "все включено" и эко-отдых: Калягина рассказала о трендах курортного сезона
Семейный и эко-отдых – одни из наиболее важных для Абхазии направлений в туристической отрасли, считает президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.
По мнению президента "Абхазского союза туризма" Анны Калягиной, в туристической сфере важно уметь продавать не только услуги, но и впечатления. Чувства и эмоции – это то, с чем гость страны вернется к себе домой, они будут способствовать его возвращению.
Наиболее выгодными для страны и важными направлениями в этой сфере Калягина назвала семейный отдых и эко-отдых. Эту нишу в основном занимают частные предприниматели, которые зачастую не хватает опыта и квалификации.
В таких случаях Калягина советует им обращаться к специализированным фирмам, которые могу помочь им развить свой бизнес. Помимо этого, она видит необходимость в оказании представителям малого и среднего бизнеса помощи со стороны государства, например, в предоставлении дешевых кредитов.