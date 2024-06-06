https://sputnik-abkhazia.ru/20240606/tseremoniya-otkrytiya-pmef-2024-pryamaya-translyatsiya-1051287182.html
Церемония открытия ПМЭФ-2024. Прямая трансляция
Церемония открытия ПМЭФ-2024. Прямая трансляция
Sputnik Абхазия
ПМЭФ-2024 пройдет в северной столице России с 5 по 8 июня. 06.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-06T13:01+0300
2024-06-06T13:01+0300
2024-06-06T13:01+0300
петербургский международный экономический форум
видео
мультимедиа
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/06/1051286988_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_9e4e8a756fa6c8c5dc1e936210164d0b.jpg
Главная тема форума: "Основа многополярного мира — формирование новых точек роста". Для обсуждения экономических, политических и социальных проблем в северную столицу прибыли эксперты, лидеры бизнеса и представители власти из 136 стран мира.
россия
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Новости
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MIA „Rosiya Segodnya“
петербургский международный экономический форум, видео, мультимедиа, россия, видео
петербургский международный экономический форум, видео, мультимедиа, россия, видео
Церемония открытия ПМЭФ-2024. Прямая трансляция
ПМЭФ-2024 пройдет в северной столице России с 5 по 8 июня.
Главная тема форума: "Основа многополярного мира — формирование новых точек роста".
Для обсуждения экономических, политических и социальных проблем в северную столицу прибыли эксперты, лидеры бизнеса и представители власти из 136 стран мира.