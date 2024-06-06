https://sputnik-abkhazia.ru/20240606/tseremoniya-otkrytiya-pmef-2024-pryamaya-translyatsiya-1051287182.html

Церемония открытия ПМЭФ-2024. Прямая трансляция

Церемония открытия ПМЭФ-2024. Прямая трансляция

Sputnik Абхазия

ПМЭФ-2024 пройдет в северной столице России с 5 по 8 июня. 06.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-06T13:01+0300

2024-06-06T13:01+0300

2024-06-06T13:01+0300

петербургский международный экономический форум

видео

мультимедиа

россия

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Главная тема форума: "Основа многополярного мира — формирование новых точек роста". Для обсуждения экономических, политических и социальных проблем в северную столицу прибыли эксперты, лидеры бизнеса и представители власти из 136 стран мира.

россия

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2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

петербургский международный экономический форум, видео, мультимедиа, россия, видео