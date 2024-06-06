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Вассерман: у России есть несколько вариантов ответа на удары по своей территории
Вассерман: у России есть несколько вариантов ответа на удары по своей территории
Sputnik Абхазия
Как долго Запад будет поднимать ставки в противостоянии с РФ и может ли повториться ситуация Карибского кризиса 1962 года, но в более опасном масштабе, на... 06.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-06T12:46+0300
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Вассерман: у России есть несколько вариантов ответа на удары по своей территории
Sputnik Абхазия
Вассерман: у России есть несколько вариантов ответа на удары по своей территории
Президент США Джо Байден разрешил Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, заявил РИА Новости представитель Госдепартамента США, при этом он добавил, что запрет на применение ракет ATACMS или средств дальнего поражения по объектам на территории России по-прежнему остается в силе.Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил о том, что Копенгаген разрешит Украине использовать истребители F-16 для ударов по России. Одновременно по сообщению агентства Reuters, Китай не будет участвовать в конференции по Украине, которая в июне пройдет в Швейцарии. Отказ Китая связан с тем, что конференция пройдет без участия России.Таким образом, наблюдаются два встречных процесса ― дальнейшее повышение Западом ставок на обострение с эскалацией конфликта и сплочение России и Китая, к которым примыкают страны глобального Юга.По словам аналитика, американцы действуют мелкими шагами в соответствии с так называемой "тактикой салями", при которой большая цель подменяется последовательностью малых, промежуточных целей. При такой тактике действия, заведомо неприемлемые для противника, предъявляются малыми порциями – такими, чтобы каждая из них не создавала повода для полномасштабного ответа, это все мы проходим уже не впервые, поясняет Вассерман.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, нато, украина, спецоперация, в мире, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, нато, украина, спецоперация, в мире, аудио
Вассерман: у России есть несколько вариантов ответа на удары по своей территории
Как долго Запад будет поднимать ставки в противостоянии с РФ и может ли повториться ситуация Карибского кризиса 1962 года, но в более опасном масштабе, на связи с радио Sputnik рассуждает российский политический консультант, депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.
Президент США Джо Байден разрешил Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, заявил РИА Новости представитель Госдепартамента США, при этом он добавил, что запрет на применение ракет ATACMS или средств дальнего поражения по объектам на территории России по-прежнему остается в силе.
Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил о том, что Копенгаген разрешит Украине использовать истребители F-16 для ударов по России. Одновременно по сообщению агентства Reuters, Китай не будет участвовать в конференции по Украине, которая в июне пройдет в Швейцарии. Отказ Китая связан с тем, что конференция пройдет без участия России.
Таким образом, наблюдаются два встречных процесса ― дальнейшее повышение Западом ставок на обострение с эскалацией конфликта и сплочение России и Китая, к которым примыкают страны глобального Юга.
"На мой взгляд, очередной этап разрешения применения американского оружия по нашей территории мало что меняет, поскольку фактически это оружие применяется по нам достаточно давно. Вспомните хотя бы, что наш транспортный самолет с украинскими пленными, отправленными на обмен, был сбит на нашей территории американскими ЗРК Patriot. Аналогично вполне понятно, что и целеуказание для различных средств поражения, произведенных другими странами, тоже дают именно США. Вспомните постоянный обстрел нашей территории в Белгородской и Курской областях. Там тоже применялись данные, полученные от США и их подельников", – отметил Вассерман.
По словам аналитика, американцы действуют мелкими шагами в соответствии с так называемой "тактикой салями", при которой большая цель подменяется последовательностью малых, промежуточных целей. При такой тактике действия, заведомо неприемлемые для противника, предъявляются малыми порциями – такими, чтобы каждая из них не создавала повода для полномасштабного ответа, это все мы проходим уже не впервые, поясняет Вассерман.
"Что касается действий России, я надеюсь, что наш ответ будет ассиметричным. Я не удивлюсь, если неожиданно окажется, что ирландская республиканская армия укомплектована оружием западного производства намного лучше, чем раньше. Благо, трофеев у нас хватает, есть чем ее комплектовать. И я не удивлюсь, если РФ и Китай заблокируют очередное продление Совбезом ООН каких-нибудь враждебных действий в отношении КНДР. До Карибского кризиса, по-видимому, не дойдет, по крайней мере, я на это надеюсь", – сказал Вассерман.