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Вассерман: у России есть несколько вариантов ответа на удары по своей территории

Вассерман: у России есть несколько вариантов ответа на удары по своей территории

Sputnik Абхазия

Как долго Запад будет поднимать ставки в противостоянии с РФ и может ли повториться ситуация Карибского кризиса 1962 года, но в более опасном масштабе, на... 06.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-06T12:46+0300

2024-06-06T12:46+0300

2024-06-06T12:46+0300

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Вассерман: у России есть несколько вариантов ответа на удары по своей территории Sputnik Абхазия Вассерман: у России есть несколько вариантов ответа на удары по своей территории

Президент США Джо Байден разрешил Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, заявил РИА Новости представитель Госдепартамента США, при этом он добавил, что запрет на применение ракет ATACMS или средств дальнего поражения по объектам на территории России по-прежнему остается в силе.Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил о том, что Копенгаген разрешит Украине использовать истребители F-16 для ударов по России. Одновременно по сообщению агентства Reuters, Китай не будет участвовать в конференции по Украине, которая в июне пройдет в Швейцарии. Отказ Китая связан с тем, что конференция пройдет без участия России.Таким образом, наблюдаются два встречных процесса ― дальнейшее повышение Западом ставок на обострение с эскалацией конфликта и сплочение России и Китая, к которым примыкают страны глобального Юга.По словам аналитика, американцы действуют мелкими шагами в соответствии с так называемой "тактикой салями", при которой большая цель подменяется последовательностью малых, промежуточных целей. При такой тактике действия, заведомо неприемлемые для противника, предъявляются малыми порциями – такими, чтобы каждая из них не создавала повода для полномасштабного ответа, это все мы проходим уже не впервые, поясняет Вассерман.

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