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Взаимный интерес: Лебединский о подводно-археологической экспедиции в акватории Сухума
Взаимный интерес: Лебединский о подводно-археологической экспедиции в акватории Сухума
Sputnik Абхазия
Доцент кафедры Севастопольского университета Виктор Лебединский в эфире радио Sputnik рассказал об исследовании абхазской акватории Черного моря российскими и... 06.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-06T10:23+0300
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Взаимный интерес: Лебединский
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Лебединский
Абхазские и российские археологи исследуют акваторию Сухума. Международная подводно-археологическая экспедиция проводится сотрудниками Севастопольского госуниверситета совместно с учеными Института востоковедения Российской академии наук и Абхазского государственного музея при поддержке Русского географического общества. Ученые исследовали акватории Гудауты и Нового Афона. Там на глубине более 80 метров были найдены античные амфоры. Археологи предполагают, что в этом районе были кораблекрушения. Какие планы на этот год, что надеются найти в акватории Абхазии, в интервью радио Sputniki рассказал заведующий Центром историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья Института востоковедения, доцент кафедры Севастопольского университета Виктор Лебединский.Слушайте подкаст.
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Взаимный интерес: Лебединский о подводно-археологической экспедиции в акватории Сухума
10:23 06.06.2024 (обновлено: 10:28 06.06.2024)
Доцент кафедры Севастопольского университета Виктор Лебединский в эфире радио Sputnik рассказал об исследовании абхазской акватории Черного моря российскими и абхазскими археологами.
Абхазские и российские археологи исследуют акваторию Сухума. Международная подводно-археологическая экспедиция проводится сотрудниками Севастопольского госуниверситета совместно с учеными Института востоковедения Российской академии наук и Абхазского государственного музея при поддержке Русского географического общества. Ученые исследовали акватории Гудауты и Нового Афона. Там на глубине более 80 метров были найдены античные амфоры. Археологи предполагают, что в этом районе были кораблекрушения.
Какие планы на этот год, что надеются найти в акватории Абхазии, в интервью радио Sputniki рассказал заведующий Центром историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья Института востоковедения, доцент кафедры Севастопольского университета Виктор Лебединский.