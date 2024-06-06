https://sputnik-abkhazia.ru/20240606/vzaimnyy-interes-lebedinskiy-o-podvodno-arkheologicheskoy-ekspeditsii-v-akvatorii-sukhuma--1051283598.html

Взаимный интерес: Лебединский о подводно-археологической экспедиции в акватории Сухума

Взаимный интерес: Лебединский о подводно-археологической экспедиции в акватории Сухума

Sputnik Абхазия

Доцент кафедры Севастопольского университета Виктор Лебединский в эфире радио Sputnik рассказал об исследовании абхазской акватории Черного моря российскими и... 06.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-06T10:23+0300

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Взаимный интерес: Лебединский Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Лебединский

Абхазские и российские археологи исследуют акваторию Сухума. Международная подводно-археологическая экспедиция проводится сотрудниками Севастопольского госуниверситета совместно с учеными Института востоковедения Российской академии наук и Абхазского государственного музея при поддержке Русского географического общества. Ученые исследовали акватории Гудауты и Нового Афона. Там на глубине более 80 метров были найдены античные амфоры. Археологи предполагают, что в этом районе были кораблекрушения. Какие планы на этот год, что надеются найти в акватории Абхазии, в интервью радио Sputniki рассказал заведующий Центром историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья Института востоковедения, доцент кафедры Севастопольского университета Виктор Лебединский.Слушайте подкаст.

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