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Читанава о борьбе с вредителями растений в Абхазии: дает плоды
Читанава о борьбе с вредителями растений в Абхазии: дает плоды
Sputnik Абхазия
Глава Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава в интервью радио Sputniк рассказал о борьбе с насекомыми-вредителями. 07.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-07T10:48+0300
2024-06-07T10:48+0300
2024-06-07T10:48+0300
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Читанава о борьбе с вредителями растений в Абхазии: дает плоды
Sputnik Абхазия
Читанава о борьбе с вредителями растений в Абхазии: дает плоды
По словам главы Госкомитета по экологии Савелия Читанава, самый проблемный участок в стране, где пальмы поражены долгоносиком, – это территория госдачи. С вредителем в Новом Афоне борются с помощью дрона. Дрон может поднять до 40 литров пестицидов, с его помощью можно лечить высокие пальмы. Если этот метод будет таким же эффективным, как и обработка вручную, то применять его будут чаще.Также Читанава сообщил, что о полной гибели самшита говорить не приходится. Идет его постепенно восстановление. Борьба с вредителями уже дает плоды, отметил глава Госкомитета.Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, экология, самшит, пальмы, аудио
Читанава о борьбе с вредителями растений в Абхазии: дает плоды
Глава Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава в интервью радио Sputniк рассказал о борьбе с насекомыми-вредителями.
По словам главы Госкомитета по экологии Савелия Читанава, самый проблемный участок в стране, где пальмы поражены долгоносиком, – это территория госдачи. С вредителем в Новом Афоне борются с помощью дрона. Дрон может поднять до 40 литров пестицидов, с его помощью можно лечить высокие пальмы. Если этот метод будет таким же эффективным, как и обработка вручную, то применять его будут чаще.
Также Читанава сообщил, что о полной гибели самшита говорить не приходится. Идет его постепенно восстановление. Борьба с вредителями уже дает плоды, отметил глава Госкомитета.
Подробности слушайте в подкасте.