https://sputnik-abkhazia.ru/20240607/chitanava-o-borbe-s-vreditelyami-rasteniy-v-abkhazii-daet-plody-1051285204.html

Читанава о борьбе с вредителями растений в Абхазии: дает плоды

Читанава о борьбе с вредителями растений в Абхазии: дает плоды

Sputnik Абхазия

Глава Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава в интервью радио Sputniк рассказал о борьбе с насекомыми-вредителями. 07.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-07T10:48+0300

2024-06-07T10:48+0300

2024-06-07T10:48+0300

радио

подкасты

абхазия

экология

самшит

пальмы

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/06/1051285508_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f21de6a367e6135a9de13785d44b6ba8.jpg

Читанава о борьбе с вредителями растений в Абхазии: дает плоды Sputnik Абхазия Читанава о борьбе с вредителями растений в Абхазии: дает плоды

По словам главы Госкомитета по экологии Савелия Читанава, самый проблемный участок в стране, где пальмы поражены долгоносиком, – это территория госдачи. С вредителем в Новом Афоне борются с помощью дрона. Дрон может поднять до 40 литров пестицидов, с его помощью можно лечить высокие пальмы. Если этот метод будет таким же эффективным, как и обработка вручную, то применять его будут чаще.Также Читанава сообщил, что о полной гибели самшита говорить не приходится. Идет его постепенно восстановление. Борьба с вредителями уже дает плоды, отметил глава Госкомитета.Подробности слушайте в подкасте.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, экология, самшит, пальмы, аудио