https://sputnik-abkhazia.ru/20240607/glavnyy-chetverg-agrba-ob-uchastii-gagry-v-investitsionnoy-programme--1051286344.html

Главный четверг: Агрба об участии Гагры в Инвестиционной программе

Главный четверг: Агрба об участии Гагры в Инвестиционной программе

Sputnik Абхазия

Глава Собрания депутатов Гагрского района Астан Агрба в программе "Главный четверг" на радио Sputnik. 07.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-07T14:49+0300

2024-06-07T14:49+0300

2024-06-07T14:49+0300

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абхазия

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инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии

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Главный четверг: Агрба об участии Гагры в Инвестиционной программе Sputnik Абхазия Главный четверг: Агрба об участии Гагры в Инвестиционной программе

Объем Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2024 год составляет 3,4 миллиарда рублей, сообщила министр экономики Кристина Озган. Средства распределены по районам страны. На Гагрский район выделено около 400 миллионов рублей, деньги направлены на несколько важных проектов – реконструкцию подстанции в селе Алахадзы, восстановление очистных сооружений и канализационную систему в Гагре и Пицунде. Подробнее о реализации этих проектов, а также о том, как начался турсезон в курортной столице Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказал глава Собрания депутатов Гагрского района Астан Агрба. По его словам, те объекты, на которые направлена Инвестпрограмма, являются составляющей инфраструктуры. Слушайте подкаст.

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подкасты, главный четверг, абхазия, гагра, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, аудио