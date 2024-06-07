Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Пленарное заседание ПМЭФ-2024: прямая трансляция
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20240607/glavnyy-chetverg-agrba-ob-uchastii-gagry-v-investitsionnoy-programme--1051286344.html
Главный четверг: Агрба об участии Гагры в Инвестиционной программе
Главный четверг: Агрба об участии Гагры в Инвестиционной программе
Sputnik Абхазия
Глава Собрания депутатов Гагрского района Астан Агрба в программе "Главный четверг" на радио Sputnik. 07.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-07T14:49+0300
2024-06-07T14:49+0300
радио
подкасты
главный четверг
абхазия
гагра
инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/06/1051287530_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_f088ddfca383b56f4ba6ce79efca22ef.jpg
Главный четверг: Агрба об участии Гагры в Инвестиционной программе
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Агрба об участии Гагры в Инвестиционной программе
Объем Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2024 год составляет 3,4 миллиарда рублей, сообщила министр экономики Кристина Озган. Средства распределены по районам страны. На Гагрский район выделено около 400 миллионов рублей, деньги направлены на несколько важных проектов – реконструкцию подстанции в селе Алахадзы, восстановление очистных сооружений и канализационную систему в Гагре и Пицунде. Подробнее о реализации этих проектов, а также о том, как начался турсезон в курортной столице Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказал глава Собрания депутатов Гагрского района Астан Агрба. По его словам, те объекты, на которые направлена Инвестпрограмма, являются составляющей инфраструктуры. Слушайте подкаст.
абхазия
гагра
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/06/1051287530_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_20edd3514884c4e394e6878d8fc53ad3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, главный четверг, абхазия, гагра, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, гагра, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, аудио

Главный четверг: Агрба об участии Гагры в Инвестиционной программе

14:49 07.06.2024
Радио
Главный четверг: Агрба об участии Гагры в Инвестиционной программе
Подписаться
Глава Собрания депутатов Гагрского района Астан Агрба в программе "Главный четверг" на радио Sputnik.
Объем Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2024 год составляет 3,4 миллиарда рублей, сообщила министр экономики Кристина Озган. Средства распределены по районам страны. На Гагрский район выделено около 400 миллионов рублей, деньги направлены на несколько важных проектов – реконструкцию подстанции в селе Алахадзы, восстановление очистных сооружений и канализационную систему в Гагре и Пицунде.
Подробнее о реализации этих проектов, а также о том, как начался турсезон в курортной столице Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказал глава Собрания депутатов Гагрского района Астан Агрба.
По его словам, те объекты, на которые направлена Инвестпрограмма, являются составляющей инфраструктуры.
Слушайте подкаст.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0