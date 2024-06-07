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Главный четверг: Агрба об участии Гагры в Инвестиционной программе
Главный четверг: Агрба об участии Гагры в Инвестиционной программе
Sputnik Абхазия
Глава Собрания депутатов Гагрского района Астан Агрба в программе "Главный четверг" на радио Sputnik. 07.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-07T14:49+0300
2024-06-07T14:49+0300
2024-06-07T14:49+0300
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Главный четверг: Агрба об участии Гагры в Инвестиционной программе
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Агрба об участии Гагры в Инвестиционной программе
Объем Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2024 год составляет 3,4 миллиарда рублей, сообщила министр экономики Кристина Озган. Средства распределены по районам страны. На Гагрский район выделено около 400 миллионов рублей, деньги направлены на несколько важных проектов – реконструкцию подстанции в селе Алахадзы, восстановление очистных сооружений и канализационную систему в Гагре и Пицунде. Подробнее о реализации этих проектов, а также о том, как начался турсезон в курортной столице Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказал глава Собрания депутатов Гагрского района Астан Агрба. По его словам, те объекты, на которые направлена Инвестпрограмма, являются составляющей инфраструктуры. Слушайте подкаст.
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подкасты, главный четверг, абхазия, гагра, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, гагра, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, аудио
Главный четверг: Агрба об участии Гагры в Инвестиционной программе
Глава Собрания депутатов Гагрского района Астан Агрба в программе "Главный четверг" на радио Sputnik.
Объем Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2024 год составляет 3,4 миллиарда рублей, сообщила министр экономики Кристина Озган. Средства распределены по районам страны. На Гагрский район выделено около 400 миллионов рублей, деньги направлены на несколько важных проектов – реконструкцию подстанции в селе Алахадзы, восстановление очистных сооружений и канализационную систему в Гагре и Пицунде.
Подробнее о реализации этих проектов, а также о том, как начался турсезон в курортной столице Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказал глава Собрания депутатов Гагрского района Астан Агрба.
По его словам, те объекты, на которые направлена Инвестпрограмма, являются составляющей инфраструктуры.