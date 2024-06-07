https://sputnik-abkhazia.ru/20240607/gotovnost-plyazhey-abkhazii-k-kupalnomu-sezonu-1051301524.html

Готовность пляжей Абхазии к купальному сезону

Готовность пляжей Абхазии к купальному сезону

Sputnik Абхазия

Пресс-конференция, посвященная готовности пляжей к открытию купального сезона в Абхазии, состоялась в Sputnik в пятницу, 7 июня. 07.06.2024, Sputnik Абхазия

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По словам начальника Госинспекции по маломерным судам МЧС Тенгиза Сабуа, ни один городской пляж Абхазии в полной мере не готов к открытию купального сезона.В Гагрском, Гудаутском и Сухумском районе купальный сезон открылся 1 июня, в Гулрыпшском и Очамчырском откроется с 10 июня. Как объяснил Сабуа, перед открытием на пляжах должны быть обозначены границы заплыва, установлены спасательные посты, очерчены зоны для маломерных судов, очищено морское дно.Штраф за нарушение правил подготовки пляжей к открытию купального сезона – до 18 000 рублей, для граждан, которые нарушают правила купания, заходят в воду в нетрезвом состоянии, в ненадлежащем месте – до 2000 рублей.

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