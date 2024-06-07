https://sputnik-abkhazia.ru/20240607/mchs-plyazhi-abkhazii-ne-gotovy-k-otkrytiyu-kupalnogo-sezona-1051298958.html

МЧС: пляжи Абхазии не готовы к открытию купального сезона

МЧС: пляжи Абхазии не готовы к открытию купального сезона

Sputnik Абхазия

Пресс-конференция начальника Госинспекции по маломерным судам Абхазии Тенгиза Сабуа прошла в пресс-центре Sputnik в пятницу, 7 июня. 07.06.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Ни один городской пляж Абхазии в полной мере не готов к открытию купального сезона, заявил на пресс-конференции в Sputnik начальник Госинспекции по маломерным судам республики Тенгиз Сабуа.По его словам, по закону перед открытием пляжей администрации городов и районов, владельцы частных объектов, к территории которых относятся пляжи, должны:В Гагрском, Гудаутском и Сухумском районах купальный сезон открылся 1 июня, в Гулрыпшском и Очамчырском откроется с 10 июня.По словам Сабуа, в Гагре не выполнен ни один из пунктов предписания, в Пицунде и Афоне выставлены ограничительные буи и очищено дно, в Сухуме проведена очистка дна, в течение недели планируется установить буи. В Гулрыпше и Очамчыре проверка все еще ведется, но, как отметил начальник ГИМС, предписания выполняются наиболее добросовестно.Штраф за нарушение правил подготовки пляжей к открытию купального сезона – до 18 000 рублей , для граждан, которые нарушают правила купания, заходят в воду в нетрезвом состоянии, в ненадлежащем месте – до 2000 рублей.Также по словам Сабуа, штраф до 18 000 рублей налагается на любое маломерное судно, незарегистрированное и не прошедшее технический осмотр. Это касается лодок, в том числе надувных, катеров, катамаранов, гидроциклов и так далее.Контроль за исполнением наложен на Госинспекцию по маломерным судам и пограничные службы.

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