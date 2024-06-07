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Путин: нет никакой необходимости проводить мобилизацию в России
Путин: нет никакой необходимости проводить мобилизацию в России
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, ее проводить не планируют. 07.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-07T18:38+0300
2024-06-07T18:38+0300
2024-06-07T18:38+0300
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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, ее проводить не планируют.Президент России добавил, что в 2023 году более 300 тысяч россиян добровольно пришли в военкоматы и подписали контракты с Вооружёнными силами.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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владимир путин, вооружения, украина, россия
владимир путин, вооружения, украина, россия
Путин: нет никакой необходимости проводить мобилизацию в России
СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, ее проводить не планируют.
"Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем", - сказал российский лидер на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.
Президент России добавил, что в 2023 году более 300 тысяч россиян добровольно пришли в военкоматы и подписали контракты с Вооружёнными силами.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.