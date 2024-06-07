https://sputnik-abkhazia.ru/20240607/putin-net-nikakoy-neobkhodimosti-provodit-mobilizatsiyu-v-rossii-1051303174.html

Путин: нет никакой необходимости проводить мобилизацию в России

Путин: нет никакой необходимости проводить мобилизацию в России

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, ее проводить не планируют. 07.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-07T18:38+0300

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2024-06-07T18:38+0300

военная спецоперация рф в донбассе

владимир путин

вооружения

украина

россия

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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, ее проводить не планируют.Президент России добавил, что в 2023 году более 300 тысяч россиян добровольно пришли в военкоматы и подписали контракты с Вооружёнными силами.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

украина

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владимир путин, вооружения, украина, россия