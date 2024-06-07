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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240607/putin-rossiya-dobetsya-pobedy-1051303509.html
Путин: Россия добьется победы
Путин: Россия добьется победы
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Россия добьется победы, сказал в ходе пленарного заседания ПМЭФ Владимир Путин. 07.06.2024, Sputnik Абхазия
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2024-06-07T18:50+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Россия добьется победы, сказал в ходе пленарного заседания ПМЭФ Владимир Путин. Когда мы видим, что такое русский характер, и опираемся на это, то никакое атомное оружие нам не нужно, добавил президент России.
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владимир путин, россия, украина
владимир путин, россия, украина

Путин: Россия добьется победы

18:50 07.06.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2024. Пленарное заседание
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - Sputnik Абхазия, 1920, 07.06.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
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СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Россия добьется победы, сказал в ходе пленарного заседания ПМЭФ Владимир Путин.
"Все вооруженные конфликты заканчиваются какими-то мирными договоренностями. Правда, как мне сказал один из бывших руководителей достаточно значимой европейской страны, все эти договоренности могут быть основаны либо на базе военного поражения, либо на базе победы. Мы, конечно, стремимся и добьемся победы", — заявил президент России, комментируя украинский конфликт.
Когда мы видим, что такое русский характер, и опираемся на это, то никакое атомное оружие нам не нужно, добавил президент России.
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