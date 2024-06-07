https://sputnik-abkhazia.ru/20240607/sredniy-chek-tura-v-abkhaziyu-v-iyune-vyros-na-29-po-sravneniyu-s-maem-1051296653.html

Средний чек тура в Абхазию в июне вырос на 29% по сравнению с маем

Средний чек тура в Абхазию в июне вырос на 29% по сравнению с маем

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 июн – Sputnik. Средний чек тура в Абхазию в июне вырос на 29% по сравнению с маем. 07.06.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 июн – Sputnik. Средний чек тура в Абхазию в июне вырос на 29% по сравнению с маем. Как сообщает АТОР, это связано с тем, что начался сезон и возросла средняя продолжительность пребывания в республике. По данным статистики фактических продаж "Слетать. ру", 45% всех туров в Абхазию в июне приходится на Гагру. На втором месте — Пицунда с 28% туров, у Гудаутского района и Сухума — 13% и 11%.По прогнозам, в летние месяцы в Абхазию могут приехать до 1,15 миллиона туристов из России, из которых 40% — однодневные экскурсанты из Сочи. Общий турпоток в Абхазию вырастет на 15%.

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