https://sputnik-abkhazia.ru/20240607/sredniy-chek-tura-v-abkhaziyu-v-iyune-vyros-na-29-po-sravneniyu-s-maem-1051296653.html
Средний чек тура в Абхазию в июне вырос на 29% по сравнению с маем
Средний чек тура в Абхазию в июне вырос на 29% по сравнению с маем
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 июн – Sputnik. Средний чек тура в Абхазию в июне вырос на 29% по сравнению с маем. 07.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-07T11:13+0300
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СУХУМ, 7 июн – Sputnik. Средний чек тура в Абхазию в июне вырос на 29% по сравнению с маем. Как сообщает АТОР, это связано с тем, что начался сезон и возросла средняя продолжительность пребывания в республике. По данным статистики фактических продаж "Слетать. ру", 45% всех туров в Абхазию в июне приходится на Гагру. На втором месте — Пицунда с 28% туров, у Гудаутского района и Сухума — 13% и 11%.По прогнозам, в летние месяцы в Абхазию могут приехать до 1,15 миллиона туристов из России, из которых 40% — однодневные экскурсанты из Сочи. Общий турпоток в Абхазию вырастет на 15%.
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отдых в абхазии, абхазия, туристы
Средний чек тура в Абхазию в июне вырос на 29% по сравнению с маем
11:13 07.06.2024 (обновлено: 11:32 07.06.2024)
СУХУМ, 7 июн – Sputnik. Средний чек тура в Абхазию в июне вырос на 29% по сравнению с маем.
Как сообщает АТОР, это связано с тем, что начался сезон и возросла средняя продолжительность пребывания в республике.
"Средний чек тура в Абхазию в июне с перелетом составляет 96300 рублей при среднем количестве туристов в заявке 2,4 и средней продолжительности тура в 7 ночей", — уточняют в ассоциации.
По данным статистики фактических продаж "Слетать. ру", 45% всех туров в Абхазию в июне приходится на Гагру. На втором месте — Пицунда с 28% туров, у Гудаутского района и Сухума — 13% и 11%.
По прогнозам, в летние месяцы в Абхазию могут приехать до 1,15 миллиона туристов из России, из которых 40% — однодневные экскурсанты из Сочи. Общий турпоток в Абхазию вырастет на 15%.