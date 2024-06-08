https://sputnik-abkhazia.ru/20240608/alisa-matua-rasskazala-ob-uchastii-abkhazskikh-medikov-v-nauchnykh-forumakh-1051308677.html

Алиса Матуа рассказала об участии абхазских медиков в научных форумах

Алиса Матуа рассказала об участии абхазских медиков в научных форумах

Sputnik Абхазия

О том, как абхазские медики повышают квалификацию участвуя в различных медицинских форумах, как специалисты взаимодействуют с российскими коллегами, рассказала... 08.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-08T18:50+0300

2024-06-08T18:50+0300

2024-06-08T18:50+0300

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Алиса Матуа рассказала об участии в медицинском конгрессе в Дубае. По ее словам, форум из года в год нацелен на правильное взаимодействие клинических специалистов разного профиля со специалистами лабораторной диагностики."И лабораторная и инструментальная диагностика во многом позволяют выставить верный диагноз пациенту. На сегодняшний день без верной диагностики очень сложно врачу вести пациента", - заметила она.Алиса Матуа подчеркнула, что Абхазия активно сотрудничает с медицинскими институтами России. "В частности мы тесно сотрудничаем с двумя лабораториями института имени Гамалея по апробации вакцинных препаратов", - сказала она.

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