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Алиса Матуа рассказала об участии абхазских медиков в научных форумах
Алиса Матуа рассказала об участии абхазских медиков в научных форумах
Sputnik Абхазия
О том, как абхазские медики повышают квалификацию участвуя в различных медицинских форумах, как специалисты взаимодействуют с российскими коллегами, рассказала... 08.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-08T18:50+0300
2024-06-08T18:50+0300
2024-06-08T18:50+0300
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Алиса Матуа рассказала об участии в медицинском конгрессе в Дубае. По ее словам, форум из года в год нацелен на правильное взаимодействие клинических специалистов разного профиля со специалистами лабораторной диагностики."И лабораторная и инструментальная диагностика во многом позволяют выставить верный диагноз пациенту. На сегодняшний день без верной диагностики очень сложно врачу вести пациента", - заметила она.Алиса Матуа подчеркнула, что Абхазия активно сотрудничает с медицинскими институтами России. "В частности мы тесно сотрудничаем с двумя лабораториями института имени Гамалея по апробации вакцинных препаратов", - сказала она.
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видео, мультимедиа, абхазия, медицина, россия, видео
видео, мультимедиа, абхазия, медицина, россия, видео
Алиса Матуа рассказала об участии абхазских медиков в научных форумах
О том, как абхазские медики повышают квалификацию участвуя в различных медицинских форумах, как специалисты взаимодействуют с российскими коллегами, рассказала Sputnik замдиректора НИИЭПиТ по научной части и помощник министра здравоохранения Алиса Матуа.
Алиса Матуа рассказала об участии в медицинском конгрессе в Дубае. По ее словам, форум из года в год нацелен на правильное взаимодействие клинических специалистов разного профиля со специалистами лабораторной диагностики.
"И лабораторная и инструментальная диагностика во многом позволяют выставить верный диагноз пациенту. На сегодняшний день без верной диагностики очень сложно врачу вести пациента", - заметила она.
Алиса Матуа подчеркнула, что Абхазия активно сотрудничает с медицинскими институтами России. "В частности мы тесно сотрудничаем с двумя лабораториями института имени Гамалея по апробации вакцинных препаратов", - сказала она.