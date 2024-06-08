https://sputnik-abkhazia.ru/20240608/bzhaniya-abkhaziya-zhdet-rossiyskikh-investitsiy-v-svoyu-ekonomiku-1051306412.html

Бжания: Абхазия ждет российских инвестиций в свою экономику

Бжания: Абхазия ждет российских инвестиций в свою экономику

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Абхазия ждет российских инвестиций в свою экономику, заявил РИА Новости на ПМЭФ президент Абхазии Аслан Бжания. 08.06.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

аслан бжания

абхазия

россия

политика

экономика

гармонизация законодательств абхазии и россии

инвестиции

петербургский международный экономический форум (фонд)

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СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Абхазия ждет российских инвестиций в свою экономику, заявил РИА Новости на ПМЭФ президент Абхазии Аслан Бжания.Он подчеркнул, что в Абхазии четко себе представляют будущее страны как братское будущее двух государств - России и Абхазии.Глава государства добавил, что взаимоотношения России и Абхазии активно развиваются, идет гармонизация национальных законодательств.Программа формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией была утверждена в ноябре 2020 года после встречи Аслана Бжания и Владимира Путина. С 2021 по 2023 годы было реализовано 27 из 45 мероприятий.

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аслан бжания, абхазия, россия, политика, экономика, гармонизация законодательств абхазии и россии, инвестиции , петербургский международный экономический форум (фонд)