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Бжания: Абхазия ждет российских инвестиций в свою экономику
Бжания: Абхазия ждет российских инвестиций в свою экономику
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СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Абхазия ждет российских инвестиций в свою экономику, заявил РИА Новости на ПМЭФ президент Абхазии Аслан Бжания. 08.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-08T10:00+0300
2024-06-08T10:00+0300
2024-06-08T10:39+0300
в абхазии
аслан бжания
абхазия
россия
политика
экономика
гармонизация законодательств абхазии и россии
инвестиции
петербургский международный экономический форум (фонд)
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СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Абхазия ждет российских инвестиций в свою экономику, заявил РИА Новости на ПМЭФ президент Абхазии Аслан Бжания.Он подчеркнул, что в Абхазии четко себе представляют будущее страны как братское будущее двух государств - России и Абхазии.Глава государства добавил, что взаимоотношения России и Абхазии активно развиваются, идет гармонизация национальных законодательств.Программа формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией была утверждена в ноябре 2020 года после встречи Аслана Бжания и Владимира Путина. С 2021 по 2023 годы было реализовано 27 из 45 мероприятий.
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аслан бжания, абхазия, россия, политика, экономика, гармонизация законодательств абхазии и россии, инвестиции , петербургский международный экономический форум (фонд)
аслан бжания, абхазия, россия, политика, экономика, гармонизация законодательств абхазии и россии, инвестиции , петербургский международный экономический форум (фонд)
СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Абхазия ждет российских инвестиций в свою экономику, заявил РИА Новости на ПМЭФ президент Абхазии Аслан Бжания.
"Мы укрепляем наше взаимодействие во всех сферах. И, конечно же, одно из ключевых направлений – это российские частные инвестиции в экономику Абхазии. Мы хотим, чтобы русский капитал присутствовал в Абхазии", - сказал Бжания.
Он подчеркнул, что в Абхазии четко себе представляют будущее страны как братское будущее двух государств - России и Абхазии.
Глава государства добавил, что взаимоотношения России и Абхазии активно развиваются, идет гармонизация национальных законодательств.
Программа формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией была утверждена в ноябре 2020 года после встречи Аслана Бжания и Владимира Путина. С 2021 по 2023 годы было реализовано 27 из 45 мероприятий.