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Абхазия в 2024 году может стать лидером по количеству посещений российскими туристами
Абхазия в 2024 году может стать лидером по количеству посещений российскими туристами
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Абхазия в 2024 году может стать лидером по количеству посещений российскими туристами, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ президент... 08.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-08T16:42+0300
2024-06-08T16:42+0300
2024-06-08T17:43+0300
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СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Абхазия в 2024 году может стать лидером по количеству посещений российскими туристами, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ президент Абхазии Аслан Бжания.Он также сообщил, что за прошедший год в Абхазии ввели в эксплуатацию 183 объекта туристической направленности, причем всего их в стране 1025.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.По прогнозам туроператоров, на абхазские курорты в летние месяцы могут приехать до 1,15 миллиона туристов из России, из которых 40% — однодневные экскурсанты из Сочи.
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туристы, отдых в абхазии, абхазия, аслан бжания
туристы, отдых в абхазии, абхазия, аслан бжания
Абхазия в 2024 году может стать лидером по количеству посещений российскими туристами
16:42 08.06.2024 (обновлено: 17:43 08.06.2024)
СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Абхазия в 2024 году может стать лидером по количеству посещений российскими туристами, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ президент Абхазии Аслан Бжания.
"Абхазия по итогам 2024 года может стать, скажем так, страной, где побывало большее количество туристов из России. Мы были вторые, но, как докладывает министр по туризму, сейчас очень хорошие показатели", - сказал Бжания.
Он также сообщил, что за прошедший год в Абхазии ввели в эксплуатацию 183 объекта туристической направленности, причем всего их в стране 1025.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
По прогнозам туроператоров, на абхазские курорты в летние месяцы могут приехать до 1,15 миллиона туристов из России, из которых 40% — однодневные экскурсанты из Сочи.