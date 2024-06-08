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Абхазия в 2024 году может стать лидером по количеству посещений российскими туристами

Абхазия в 2024 году может стать лидером по количеству посещений российскими туристами

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Абхазия в 2024 году может стать лидером по количеству посещений российскими туристами, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ президент... 08.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-08T16:42+0300

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в абхазии

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отдых в абхазии

абхазия

аслан бжания

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СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Абхазия в 2024 году может стать лидером по количеству посещений российскими туристами, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ президент Абхазии Аслан Бжания.Он также сообщил, что за прошедший год в Абхазии ввели в эксплуатацию 183 объекта туристической направленности, причем всего их в стране 1025.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.По прогнозам туроператоров, на абхазские курорты в летние месяцы могут приехать до 1,15 миллиона туристов из России, из которых 40% — однодневные экскурсанты из Сочи.

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туристы, отдых в абхазии, абхазия, аслан бжания