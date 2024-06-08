https://sputnik-abkhazia.ru/20240608/eda-ya-lyublyu-tebya-gde-v-abkhazii-vkusno-poest-1051295720.html

Еда, я люблю тебя: где в Абхазии вкусно поесть

Еда, я люблю тебя: где в Абхазии вкусно поесть

Sputnik Абхазия

Sputnik предлагает и подсказывает, где вкусно поесть, куда сходить за мясом, где съесть десерт и запить кофе. 08.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-08T11:30+0300

2024-06-08T11:30+0300

2024-06-08T11:30+0300

отдых в абхазии

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Важная часть отдыха – гастрономический тур по местным кафе, ресторанам. Если вы приехали в Абхазию в отпуск и не планируете тратить время на готовку, корреспондент Sputnik готов поделиться с вами самыми смачными местами.Асмат Цвижба, SputnikАчашв и не толькоКакой турист, приезжая на Кавказ, не захочет попробовать местную кухню. Кто-то даже выбирает Абхазию, чтобы не просто понежиться на пляже, но и вдоволь наесться. Ресторанов национальной кухни в Абхазии предостаточно, но только местные знают, где по-настоящему вкусное мясо, лучший ачашв и самая белая абыста.Если вы уже планируете поездку в Абхазию, то наверняка слышали о знаменитом кафе национальной кухни "Нартаа". Здесь десятилетиями пекут ачашв, который местные называют "лодочка" из-за похожей формы.Пройти мимо кафе практически невозможно, оно находится на набережной Махаджиров в Сухуме, вас сразу привлекут вывеска и деревянные "домики". По секрету, со второго этажа веранды открывается захватывающий вид на море и пальмы. За место иногда даже приходится "драться" или проявлять терпение в очереди.Начните с самой маленькой по размеру "лодочки", поверьте, они очень сытные, двойную съест только самый подготовленный или голодный. К ачашву закажите шашлык, копченое мясо и обязательно подливу – из алычи или томата, по вашему вкусу. Запивайте все местными лимонадами, в топе по популярности "Нарт" и "Груша". А еще есть компоты из фейхоа, персика и винограда, и даже аутентичный абхазский фреш – из мандаринового сока.Средний чек на двоих – 1300 - 1500 рублейЕще одно популярное место в Сухуме – кафе-хинкальная "Мухус". Интерьер заведения перенесет вас в советское прошлое, владельцы продумали все до мелочей. Ну а приходят сюда за хинкали – с говядиной, свининой и даже жареными. Хинкали с чесночным соусом, овощным салатом с деревенской заправкой и под кружку холодного пива самое то.Средний чек на двоих – 970 - 1000 рублейМестные же часто ездят за хинкали в Гал, многие считают, что в самом восточном регионе страны они намного вкуснее. В Гале хинкали есть практически в каждом заведении, но, если вы хотите ко всему прочему попробовать настоящий абхазский аиладж, заезжайте в ресторан "Парус".К аиладжу берите арашых (подлива из ореха, с аджикой и специями - прим.), рулеты из баклажанов с орехом, ачапа или даже мацони.Средний чек на двоих – 2000 - 2500 рублейВ Гудаутском районе, когда речь заходит о национальной кухне, одной из первых рекомендаций местных жителей будет непременно апацха "Черная речка". Под звуки бурлящей речки на костре здесь варят абысту, коптят мясо и сыр, разливают вино.Средний чек на двоих – 950 - 1000 рублейВ Гагре с местной кухней можно познакомиться в ресторане "Гагрипш". Это одна из визитных карточек города. Деревянное здание было приобретено принцем Ольденбургским на выставке в Париже и собрано в Абхазии без единого гвоздя.Средний чек на двоих – 2000 - 2800 рублейНедавно в Абхазию приезжала съемочная группа кулинарного шоу "Поедем-поедим". По следам ведущего Федерико Арнальди вы можете отправиться в ресторан "Абхазский двор" и попробовать козленка на вертеле от шеф-повара.Средний чек на двоих – 2400 - 2500 рублейЕвропейское, искушенноеЕсли поджелудочная уже не выдерживает всех пряностей и острот национальной кухни, хочется уже чего-то привычного, но не менее вкусного, кафе и рестораны Абхазии готовы предоставить вам широкий выбор европейской кухни.На субъективный взгляд автора материала, гастрономический центр Абхазии – все же Сухум. За последние несколько лет в столице открылось много интересных ресторанов, кафе, кофеен. Если в более туристических районах легко наткнуться на местечковые забегаловки, то в Сухуме, особенно в центре, есть аутентичные заведения.К примеру, для любителей качественного фаст-фуда на набережной Махаджиров с видом на морской порт расположен ресторан "Бургер-порт". Автор рекомендует попробовать здесь бургер на чиабатте и фирменную фри со специями. Порции такие внушительные, что наесться можно даже "Цезарем", а на десерт свежеиспеченные круассаны с шоколадом, малиной или маракуйей под охлаждающий лимонад или айс-латте от бармена. Кстати, авторские алкогольные коктейли тоже пользуются популярностью.Средний чек на двоих – 1400 - 2000 рублейДля неравнодушных к итальянской кухне, в особенности к пицце, в самом центре столицы, у администрации города, располагается маленькая пиццерия "Sole mio" с красивой верандойСредний чек на двоих – 1300 - 1500 рублейВыпить пиво и съесть морского гребешка в сливочном соусе в одном месте? Легко. Меню гастробара "Маяк" для самых искушенных. Заведение находится на территории сухумского пивзавода, поэтому пиво разливают местное, свежее, а в меню дорадо на гриле, медальоны из говядины, томленые говяжьи ребра, утка с яблоками.Средний чек на двоих – 2400 - 3000 рублейВ Гудауте тоже есть куда сходить. Популярен среди местных ресторан "Simona Food". Здесь, помимо домашнего "Наполеона", профитролей и свежеиспеченного хлеба, можно попробовать бургеры, а на завтрак съесть рисовую кашу на кокосовом молоке с пряной грушей.Средний чек на двоих – 1800 - 2300 рублейСочной утиной ножкой-конфи с фруктами обещают удивить в гагрском "Абаата". Здесь даже можно найти камчатского краба и английского кролика. Кроме того, очень часто в ресторане играет живая музыка, а к сезону владельцы обновили интерьер.Средний чек на двоих – 2000 - 2500 рублейТурецкий флер и японский шикПоследние несколько лет в Абхазии стали активно открываться рестораны турецкой кухни, представители абхазской диаспоры из Турции удачно заняли свою нишу в ресторанном бизнесе республики.Только на набережной Сухума три турецких ресторана – "Чегем", "Чегем-пор" и "Аби". Здесь вам подадут нежнейший кебаб, напоят чаем с медовой пахлавой и предложат лахмаджун с остринкой. Бонусом, все заведения с верандами и отличным видом. Недавно "Аби" открылся и в Гагре, и уже стал одним из самых популярных мест.Средний чек на двоих – 1600 - 2000 рублейЕсть среди вас любители японской кухни? Срочно бронируйте столик на вечер в "Леоне". Лучше сделать это заранее, потому что опомнитесь, а свободных мест уже нет. В Сухум за роллами из "Леона" съезжаются со всех уголков Абхазии, личная рекомендация автора – запеченный сет.Еще в "Леоне" предлагают лапшу wok и том-ям различных видов.Средний чек на двоих – 2000 - 2800 рублейПо-восточному и не толькоДумаете, в Абхазии пьют только кофе по-восточному? Да, это самый распространенный вариант, нет….это целый ритуал. Те, кто тоже разделяет восточные предпочтения абхазов, могут попить чашечку на "Брехаловке" с видом на море под пальмами или в Афоне, в кафе на пруду с лебедями.Средний чек на двоих – 100 - 250 рублейДля тех, кому нужно альтернативное, соевое, безлактозное и прочее тоже есть заведения. В том же Афоне забегите в "Take coffee" за фраппе или смузи, обязательно там же попробуйте чизкейки и трайфлы.Средний чек на двоих (с десертом) – 940 - 1000 рублейВ Сухуме одно из самых "тусовочных" мест – кофейня "Бригантина". Тут нередко на кассе можно застать очереди из желающих подкрепиться. Смело можете брать как капучино, так и лимонады, и смузи. Десерты тоже присутствуют, советую попробовать французское макарон.Средний чек на двоих (с десертом) – 940-1000 рублейВ Гагре вся молодежь тусит у "Brioche", попивая кофе с меренговым рулетом, в Очамчыре во вновь открытом "Breeze", говорят, самый популярный напиток среди посетителей – айс латте.Средний чек на двоих (с десертом) – 1000 рублей в Гагре, (без десерта) в Очамчыре – 400 рублейИз незаезженногоЕсли в Абхазии вы уже не впервые и все перечисленные места вами уже посещены, вот еще несколько вариантов."Oyster" – новая гастровинотека в центре Сухума и первый ресторан в Абхазии с живыми морепродуктами. В меню мидии, тар-тар, хамон и фаланги краба.Средний чек на двоих – 4000 - 5000 рублей"Chaplin space" открылся на набережной Махаджиров аккурат к летнему сезону. Из личных рекомендаций – птитим с домашним песто и сырная паста с хрустящим беконом.Средний чек на двоих – 1700 - 2000 рублей"Dolce vita" – новый ресторан находится на территории отеля "Riviera" в Сухуме, славится красивой подачей и открытой кухней, что не так часто можно увидеть в Абхазии.Средний чек на двоих – 3000 - 3500 рублей"Мясной двор" – это рай для любителей сыра сулугуна. Шеф-повар подает его в собственном молочном соку, еще горячий, а к нему предлагается горячий свежеиспеченный лаваш. Все это с видом на речку и в десяти минутах от центра Сухума по улице Чанба.Средний чек на двоих – 2600 у- 3000 рублейНа этом все. Вкусовые предпочтения автора могут не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20191231/Prazdnik-s-perchinkoy-abkhazskie-blyuda-k-novogodnemu-stolu--1028994855.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20170314/postnye-istorii-abysta-adzhindzhux-i-akalmyshh-1020592615.html

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