https://sputnik-abkhazia.ru/20240608/turpotok-v-abkhaziyu-uvelichitsya-na-50-posle-otkrytiya-aeroporta-1051306728.html

Турпоток в Абхазию увеличится на 50% после открытия аэропорта

Турпоток в Абхазию увеличится на 50% после открытия аэропорта

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. В первый год после открытия сухумского аэропорта ожидается, что турпоток в республику увеличится минимум на 50%, сказал в интервью РИА... 08.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-08T11:00+0300

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СУХУМ, 8 июн - Sputnik. В первый год после открытия сухумского аэропорта ожидается, что турпоток в республику увеличится минимум на 50%, сказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 президент Абхазии Аслан Бжания.Примерно 11% авиапотока в Сочи – это люди, которые едут в Абхазию, отметил Бжания.По словам главы государства, после открытия аэропорта в Абхазии самолеты из него будут летать в семь российских городов.Соглашение о реконструкции аэропорта имени Владислава Ардзинба было подписано между правительством Абхазии и компанией "Инфраструктурное Развитие" 27 октября. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.

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аслан бжания, абхазия, россия, сухумский аэропорт, политика, туризм