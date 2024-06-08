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Турпоток в Абхазию увеличится на 50% после открытия аэропорта
Турпоток в Абхазию увеличится на 50% после открытия аэропорта
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 июн - Sputnik. В первый год после открытия сухумского аэропорта ожидается, что турпоток в республику увеличится минимум на 50%, сказал в интервью РИА... 08.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-08T11:00+0300
2024-06-08T11:00+0300
2024-06-08T11:00+0300
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СУХУМ, 8 июн - Sputnik. В первый год после открытия сухумского аэропорта ожидается, что турпоток в республику увеличится минимум на 50%, сказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 президент Абхазии Аслан Бжания.Примерно 11% авиапотока в Сочи – это люди, которые едут в Абхазию, отметил Бжания.По словам главы государства, после открытия аэропорта в Абхазии самолеты из него будут летать в семь российских городов.Соглашение о реконструкции аэропорта имени Владислава Ардзинба было подписано между правительством Абхазии и компанией "Инфраструктурное Развитие" 27 октября. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.
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аслан бжания, абхазия, россия, сухумский аэропорт, политика, туризм
аслан бжания, абхазия, россия, сухумский аэропорт, политика, туризм
Турпоток в Абхазию увеличится на 50% после открытия аэропорта
СУХУМ, 8 июн - Sputnik. В первый год после открытия сухумского аэропорта ожидается, что турпоток в республику увеличится минимум на 50%, сказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 президент Абхазии Аслан Бжания.
Примерно 11% авиапотока в Сочи – это люди, которые едут в Абхазию, отметил Бжания.
"По итогам прошлого года сочинский аэропорт обслужил 12 миллионов. Значит, 1 миллион пассажиров у нас есть", – добавил президент.
По словам главы государства, после открытия аэропорта в Абхазии самолеты из него будут летать в семь российских городов.
Соглашение о реконструкции аэропорта имени Владислава Ардзинба было подписано между правительством Абхазии и компанией "Инфраструктурное Развитие" 27 октября. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.