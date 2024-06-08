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Вышла книга для детей "Знаменитые женщины Абхазии"
Вышла книга для детей "Знаменитые женщины Абхазии"
Sputnik Абхазия
Авторы книги – руководитель Культурно-деловой площадки "Гума" Хибла Возба и преподаватель кафедры политологии Абхазского государственного университета Ирина... 08.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-08T13:43+0300
2024-06-08T13:43+0300
2024-06-08T17:39+0300
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СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Книгу для детей "Знаменитые женщины Абхазии" представили на Культурно-деловой платформе "Гума". Позже у нее возникла идея написать книгу о выдающихся женщинах Абхазии в соавторстве с преподавателем политологии Абхазского государственного университета Илоной Турава. "Как нам известно, издания для детей в Абхазии нет, именно по этой теме и в принципе не так много материалов про знаменитых женщин. Мы искали эти материалы, любые статьи, биографические исследования. Поэтому мы решили детям рассказать об этих знаменитых женщинах, чтобы вызвать интерес и побудить в дальнейшем открыть их биографии, какие-то материалы и прочитать про их жизнь", - сказала Турава. Книга "Знаменитые женщины Абхазии" издана на абхазском и русском языках - это сборник историй о 12 выдающихся абхазских женщинах.
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абхазия, культура, литература, дети
абхазия, культура, литература, дети
Вышла книга для детей "Знаменитые женщины Абхазии"
13:43 08.06.2024 (обновлено: 17:39 08.06.2024)
Авторы книги – руководитель Культурно-деловой площадки "Гума" Хибла Возба и преподаватель кафедры политологии Абхазского государственного университета Ирина Турава.
СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Книгу для детей "Знаменитые женщины Абхазии" представили на Культурно-деловой платформе "Гума".
"Когда моей дочери было лет восемь, я наткнулась в просторах интернета книгу, которая мне очень понравилась. Это был сборник историй о выдающихся женщинах со всего мира, я естественно заказала эту книгу себе для Златы", - рассказала в интервью Sputnik соавтор издания, руководитель Культурно-деловой платформы "Гума" Хибла Возба.
Позже у нее возникла идея написать книгу о выдающихся женщинах Абхазии в соавторстве с преподавателем политологии Абхазского государственного университета Илоной Турава.
"Как нам известно, издания для детей в Абхазии нет, именно по этой теме и в принципе не так много материалов про знаменитых женщин. Мы искали эти материалы, любые статьи, биографические исследования. Поэтому мы решили детям рассказать об этих знаменитых женщинах, чтобы вызвать интерес и побудить в дальнейшем открыть их биографии, какие-то материалы и прочитать про их жизнь", - сказала Турава.
Книга "Знаменитые женщины Абхазии" издана на абхазском и русском языках - это сборник историй о 12 выдающихся абхазских женщинах.