https://sputnik-abkhazia.ru/20240608/vyshla-kniga-dlya-detey-znamenitye-zhenschiny-abkhazii--1051308827.html

Вышла книга для детей "Знаменитые женщины Абхазии"

Вышла книга для детей "Знаменитые женщины Абхазии"

Sputnik Абхазия

Авторы книги – руководитель Культурно-деловой площадки "Гума" Хибла Возба и преподаватель кафедры политологии Абхазского государственного университета Ирина... 08.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-08T13:43+0300

2024-06-08T13:43+0300

2024-06-08T17:39+0300

в абхазии

абхазия

культура

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дети

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СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Книгу для детей "Знаменитые женщины Абхазии" представили на Культурно-деловой платформе "Гума". Позже у нее возникла идея написать книгу о выдающихся женщинах Абхазии в соавторстве с преподавателем политологии Абхазского государственного университета Илоной Турава. "Как нам известно, издания для детей в Абхазии нет, именно по этой теме и в принципе не так много материалов про знаменитых женщин. Мы искали эти материалы, любые статьи, биографические исследования. Поэтому мы решили детям рассказать об этих знаменитых женщинах, чтобы вызвать интерес и побудить в дальнейшем открыть их биографии, какие-то материалы и прочитать про их жизнь", - сказала Турава. Книга "Знаменитые женщины Абхазии" издана на абхазском и русском языках - это сборник историй о 12 выдающихся абхазских женщинах.

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