https://sputnik-abkhazia.ru/20240608/vzaimnyy-interes-matua-o-nauchnykh-svyazyakh-abkhazii-i-rossii-1051299455.html

Взаимный интерес: Матуа о научных связях Абхазии и России

Взаимный интерес: Матуа о научных связях Абхазии и России

Sputnik Абхазия

Как идет взаимодействие абхазских и российских ученых, с какими научными институтами поддерживается связь и как часто наши молодые ученые представляют страну... 08.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-08T13:05+0300

2024-06-08T13:05+0300

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Взаимный интерес: Матуа о научных связях Абхазии и России Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Матуа о научных связях Абхазии и России

Как идет взаимодействие абхазских и российских ученых, с какими научными институтами поддерживается связь и как часто наши молодые ученые представляют страну за ее пределами, об этом в эфире радио Sputnik рассказала заместитель директора НИИЭПиТ по научной части и помощник министра здравоохранения Алиса Матуа.Алиса Матуа совсем недавно была участником научного конгресса в Дубае, который собрал практически представителей всех стран. Она рассказала, как Абхазия получила возможность поучаствовать в нем и что интересного в направлении лабораторной медицины и клинической химии.Матуа также рассказала, какую поддержку оказывает АНА для развития научных связей с коллегами из России и с какими научными институтами, над какими проектами идет плодотворная работа.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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