https://sputnik-abkhazia.ru/20240609/abkhazskie-deputaty-pribyli-v-tskhinval-v-kachestve-nablyudateley-na-vyborakh-v-parlament-1051313153.html

Абхазские депутаты прибыли в Цхинвал в качестве наблюдателей на выборах в Парламент

Абхазские депутаты прибыли в Цхинвал в качестве наблюдателей на выборах в Парламент

Sputnik Абхазия

Парламентские выборы проходят в Южной Осетии в воскресенье, 9 июня. На территории республики открыты 73 избирательных участка, еще два — в Москве и... 09.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-09T16:00+0300

2024-06-09T16:00+0300

2024-06-09T23:00+0300

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СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Делегация из Абхазии прибыла в Южную Осетию для мониторинга подготовки и проведения выборов в Парламент, сообщает Sputnik Южная Осетия.В состав делегации вошли депутаты Ахра Пачулия, Бадрик Пилия, Эрик Рштуни, главный советник спикера по правовым вопросам Денис Киут.Гостей принял президент Алан Гаглоев, отметивший, что в республике очень рады гостям из Абхазии. Бадрик Пилия отметил, что парламентские выборы в Южной Осетии проходят в рамках правового поля, а то, что они назначены на важный праздник - День святого Георгия, - это благоприятный знак.

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