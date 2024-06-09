https://sputnik-abkhazia.ru/20240609/abkhazskie-deputaty-pribyli-v-tskhinval-v-kachestve-nablyudateley-na-vyborakh-v-parlament-1051313153.html
Абхазские депутаты прибыли в Цхинвал в качестве наблюдателей на выборах в Парламент
Абхазские депутаты прибыли в Цхинвал в качестве наблюдателей на выборах в Парламент
Sputnik Абхазия
Парламентские выборы проходят в Южной Осетии в воскресенье, 9 июня. На территории республики открыты 73 избирательных участка, еще два — в Москве и... 09.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-09T16:00+0300
2024-06-09T16:00+0300
2024-06-09T23:00+0300
абхазия
южная осетия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/09/1051312986_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_2ea3c02c6d836950ab7a73ea542cf944.jpg
СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Делегация из Абхазии прибыла в Южную Осетию для мониторинга подготовки и проведения выборов в Парламент, сообщает Sputnik Южная Осетия.В состав делегации вошли депутаты Ахра Пачулия, Бадрик Пилия, Эрик Рштуни, главный советник спикера по правовым вопросам Денис Киут.Гостей принял президент Алан Гаглоев, отметивший, что в республике очень рады гостям из Абхазии. Бадрик Пилия отметил, что парламентские выборы в Южной Осетии проходят в рамках правового поля, а то, что они назначены на важный праздник - День святого Георгия, - это благоприятный знак.
абхазия
южная осетия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/09/1051312986_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_5b2b4f037cfbe39f26e3d4c7cbcc69df.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, южная осетия, новости
абхазия, южная осетия, новости
Абхазские депутаты прибыли в Цхинвал в качестве наблюдателей на выборах в Парламент
16:00 09.06.2024 (обновлено: 23:00 09.06.2024)
Парламентские выборы проходят в Южной Осетии в воскресенье, 9 июня. На территории республики открыты 73 избирательных участка, еще два — в Москве и Владикавказе.
СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Делегация из Абхазии прибыла в Южную Осетию для мониторинга подготовки и проведения выборов в Парламент, сообщает Sputnik Южная Осетия.
В состав делегации вошли депутаты Ахра Пачулия, Бадрик Пилия, Эрик Рштуни, главный советник спикера по правовым вопросам Денис Киут.
Гостей принял президент Алан Гаглоев, отметивший, что в республике очень рады гостям из Абхазии.
Бадрик Пилия отметил, что парламентские выборы в Южной Осетии проходят в рамках правового поля, а то, что они назначены на важный праздник - День святого Георгия, - это благоприятный знак.