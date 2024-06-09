https://sputnik-abkhazia.ru/20240609/blagorodnyy-zver-kavkazskiy-olen-v-lesakh-abkhazii-1051232861.html

Благородный зверь: кавказский олень в лесах Абхазии

Благородный зверь: кавказский олень в лесах Абхазии

Sputnik Абхазия

Благородный кавказский олень – одно из самых крупных копытных Кавказа. Некогда он обитал и в Абхазии. 09.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-09T23:06+0300

2024-06-09T23:06+0300

2024-06-09T23:07+0300

в абхазии

фото

мультимедиа

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/1f/1051229265_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_6f109c384706262ace1e6f82b7f6778f.jpg

Из-за деятельности браконьеров популяция благородного оленя в Абхазии вымерла примерно в 1926 году, выжившие особи переместились в леса Северного Кавказа. Несколько лет назад технический директор Сухумской ГЭС Резо Зантария, загорелся идеей восстановить популяцию вымершего животного и завез несколько особей из Ростовского и Кавказского заповедников. Благородный зверь прижился и даже активно позировал фотокорреспонденту Sputnik.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фото , мультимедиа, абхазия, фото