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Благородный зверь: кавказский олень в лесах Абхазии
Благородный зверь: кавказский олень в лесах Абхазии
Sputnik Абхазия
Благородный кавказский олень – одно из самых крупных копытных Кавказа. Некогда он обитал и в Абхазии. 09.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-09T23:06+0300
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Из-за деятельности браконьеров популяция благородного оленя в Абхазии вымерла примерно в 1926 году, выжившие особи переместились в леса Северного Кавказа. Несколько лет назад технический директор Сухумской ГЭС Резо Зантария, загорелся идеей восстановить популяцию вымершего животного и завез несколько особей из Ростовского и Кавказского заповедников. Благородный зверь прижился и даже активно позировал фотокорреспонденту Sputnik.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото
фото , мультимедиа, абхазия, фото
Благородный зверь: кавказский олень в лесах Абхазии 23:06 09.06.2024 (обновлено: 23:07 09.06.2024)
Благородный кавказский олень – одно из самых крупных копытных Кавказа. Некогда он обитал и в Абхазии.
Из-за деятельности браконьеров популяция благородного оленя в Абхазии вымерла примерно в 1926 году, выжившие особи переместились в леса Северного Кавказа.
Несколько лет назад технический директор Сухумской ГЭС Резо Зантария, загорелся идеей восстановить популяцию вымершего животного и завез несколько особей из Ростовского и Кавказского заповедников.
Благородный зверь прижился и даже активно позировал фотокорреспонденту Sputnik.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На территории Псху-Гумистинского заповедника уже несколько лет обитают олени.
На территории Псху-Гумистинского заповедника уже несколько лет обитают олени.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Кавказский благородный олень – одно из самых крупных копытных Кавказа.
Кавказский благородный олень – одно из самых крупных копытных Кавказа.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазские леса некогда были домом для благородного оленя, но из-за браконьеров этот вид вымер.
Абхазские леса некогда были домом для благородного оленя, но из-за браконьеров этот вид вымер.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Последнюю особь видели в республике примерно в 1926-1927 году, выжившие звери ушли в леса Северного Кавказа.
Последнюю особь видели в республике примерно в 1926-1927 году, выжившие звери ушли в леса Северного Кавказа.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Несколько лет назад техдиректор СухумГЭС Резо Зантария поставил перед собой цель восстановить популяцию благородных оленей в Абхазии.
Несколько лет назад техдиректор СухумГЭС Резо Зантария поставил перед собой цель восстановить популяцию благородных оленей в Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Посоветовавшись с экологами, он завез несколько особей из Ростовского и Кавказского заповедников.
Посоветовавшись с экологами, он завез несколько особей из Ростовского и Кавказского заповедников.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Олени прижились в Абхазии. За ними тщательно наблюдают, кормят, их периодически осматривает ветеринар.
Олени прижились в Абхазии. За ними тщательно наблюдают, кормят, их периодически осматривает ветеринар.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сам Зантария признается, что раньше был не прочь поохотиться на крупных рогатых, но уже несколько лет предпочитает просто любоваться ими.
Сам Зантария признается, что раньше был не прочь поохотиться на крупных рогатых, но уже несколько лет предпочитает просто любоваться ими.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В планах у депутата и дальше развивать некогда богатую фауну Абхазии.
В планах у депутата и дальше развивать некогда богатую фауну Абхазии.