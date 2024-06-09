https://sputnik-abkhazia.ru/20240609/chast-abkhazii-ostalas-bez-sveta-iz-za-vykhoda-iz-stroya-vl-ochamchyra-220-1051310167.html

Часть Абхазии осталась без света из-за выхода из строя ВЛ "Очамчыра-220"

Часть Абхазии осталась без света из-за выхода из строя ВЛ "Очамчыра-220"

Sputnik Абхазия

Сильный ливень обрушился на побережье Абхазии в ночь с 8 на 9 июня. 09.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-09T11:54+0300

2024-06-09T11:54+0300

2024-06-09T11:54+0300

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СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Высоковольтная линия "Очамчыра-220" вышла из строя из-за обрыва грозозащитного провода, сообщает "Черноморэнерго". Без света остались подстанции "Сухум-1" и "Сухум-2", центральная и западная части Сухумского района, Гагрский и Гудаутский районы.Также из-за отключения света без воды осталась столица Абхазии. Насосные станции не могут работать без электричества. Водоснабжение будет восстановлено после подачи электроэнергии, сказал главный инженер столичного "Водоканала" Мераб Анкваб.

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