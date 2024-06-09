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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240609/chast-abkhazii-ostalas-bez-sveta-iz-za-vykhoda-iz-stroya-vl-ochamchyra-220-1051310167.html
Часть Абхазии осталась без света из-за выхода из строя ВЛ "Очамчыра-220"
Часть Абхазии осталась без света из-за выхода из строя ВЛ "Очамчыра-220"
Sputnik Абхазия
Сильный ливень обрушился на побережье Абхазии в ночь с 8 на 9 июня. 09.06.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Высоковольтная линия "Очамчыра-220" вышла из строя из-за обрыва грозозащитного провода, сообщает "Черноморэнерго". Без света остались подстанции "Сухум-1" и "Сухум-2", центральная и западная части Сухумского района, Гагрский и Гудаутский районы.Также из-за отключения света без воды осталась столица Абхазии. Насосные станции не могут работать без электричества. Водоснабжение будет восстановлено после подачи электроэнергии, сказал главный инженер столичного "Водоканала" Мераб Анкваб.
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Часть Абхазии осталась без света из-за выхода из строя ВЛ "Очамчыра-220"

11:54 09.06.2024
© Sputnik ЛЭП
ЛЭП - Sputnik Абхазия, 1920, 09.06.2024
© Sputnik
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Сильный ливень обрушился на побережье Абхазии в ночь с 8 на 9 июня.
СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Высоковольтная линия "Очамчыра-220" вышла из строя из-за обрыва грозозащитного провода, сообщает "Черноморэнерго".
Обрыв произошел в районе села Кындыг, восстановительные работы ведутся с раннего утра.
Без света остались подстанции "Сухум-1" и "Сухум-2", центральная и западная части Сухумского района, Гагрский и Гудаутский районы.
Также из-за отключения света без воды осталась столица Абхазии.
Насосные станции не могут работать без электричества. Водоснабжение будет восстановлено после подачи электроэнергии, сказал главный инженер столичного "Водоканала" Мераб Анкваб.
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