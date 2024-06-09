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Дополнительное время: Арамян и Моисеенко о Чемпионате Абхазии по волейболу
Дополнительное время: Арамян и Моисеенко о Чемпионате Абхазии по волейболу
Sputnik Абхазия
Главный тренер волейбольной команды из Гагрского района, победившей в Чемпионате Абхазии по волейболу Александр Арамян и капитан команды Иван Моисенко в... 09.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-09T18:17+0300
2024-06-09T18:17+0300
2024-06-09T22:26+0300
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Дополнительное время: Арамян и Моисеенко о Чемпионате Абхазии по волейболу
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Арамян и Моисеенко о Чемпионате Абхазии по волейболу
Команда из Гагры впервые стала победительницей Чемпионата страны. В финале они обыграли сухумских волейболистов со счетом 3:1.Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, дополнительное время, аудио
Дополнительное время: Арамян и Моисеенко о Чемпионате Абхазии по волейболу
18:17 09.06.2024 (обновлено: 22:26 09.06.2024)
Главный тренер волейбольной команды из Гагрского района, победившей в Чемпионате Абхазии по волейболу Александр Арамян и капитан команды Иван Моисенко в программе "Дополнительное время".
Команда из Гагры впервые стала победительницей Чемпионата страны. В финале они обыграли сухумских волейболистов со счетом 3:1.
Подробности слушайте в подкасте.