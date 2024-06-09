https://sputnik-abkhazia.ru/20240609/dopolnitelnoe-vremya-aramyan-i-moiseenko-o-chempionate-abkhazii-po-voleybolu-1051287859.html

Дополнительное время: Арамян и Моисеенко о Чемпионате Абхазии по волейболу

Дополнительное время: Арамян и Моисеенко о Чемпионате Абхазии по волейболу

Sputnik Абхазия

Главный тренер волейбольной команды из Гагрского района, победившей в Чемпионате Абхазии по волейболу Александр Арамян и капитан команды Иван Моисенко в... 09.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-09T18:17+0300

2024-06-09T18:17+0300

2024-06-09T22:26+0300

радио

подкасты

дополнительное время

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/06/1051287970_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e52862b2f297fc7f4a77174bf58f73be.jpg

Дополнительное время: Арамян и Моисеенко о Чемпионате Абхазии по волейболу Sputnik Абхазия Дополнительное время: Арамян и Моисеенко о Чемпионате Абхазии по волейболу

Команда из Гагры впервые стала победительницей Чемпионата страны. В финале они обыграли сухумских волейболистов со счетом 3:1.Подробности слушайте в подкасте.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, дополнительное время, аудио