https://sputnik-abkhazia.ru/20240609/kulturnaya-afisha-abkhazii-spektakli-i-vechera-organnoy-muzyki-1051313964.html

Культурная афиша Абхазии: спектакли и вечера органной музыки

Культурная афиша Абхазии: спектакли и вечера органной музыки

Sputnik Абхазия

Информагентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных мероприятий, которые пройдут в республике с 10 по 16 июня. 09.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-09T23:38+0300

2024-06-09T23:38+0300

2024-06-09T23:38+0300

в абхазии

культура

абхазия

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Государственный молодежный театр 10 июня 19:00 - "Человек и джентльмен" Эдуардо Де Филиппо. Актеры с юмором подходят к человеческим порокам и отражают современные реалии. РУСДРАМ 11 июня 19:00 - "Пастух Махаз" по произведению Фазиля Искандера. История об отце семерых дочерей, о чести и долге, об искупительной жертве во имя высшей правды. 12 июня 19:00 – "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса. Это фантазии в духе магического реализма, завораживающая атмосфера, эффектные актерские работы, смешение жанров от комедии до высокой трагедии.13 июня 19:00 – "Примадонны" Кена Людвига. Невероятно смешной спектакль поставил в Русском театре российский режиссер Сергей Ефремов. 14 июня 19:00 – "Приключения Буратино" Алексея Толстого. Детская сказка, которую любит не одно поколение детей. 15 июня 19:00 – "Виндзорские проказницы" Уильяма Шекспира. Первый спектакль театра, поставленный по знаменитой пьесе великого драматурга. Пицундский соборКаждую пятницу и воскресенье в июне в 17:00 в соборе можно будет послушать органный концерт Заслуженного артиста Абхазии, солиста Абхазской Госфилармонии Луки Гаделия. 10 июня 17:00 — концерт органно-вокальной музыки в Пицундском соборе. Перед зрителями выступят солистки Госфилармонии Елена Анкваб и Астанда Джикирба, аккомпанировать будет Лука Гаделия.

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