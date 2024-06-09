https://sputnik-abkhazia.ru/20240609/nekotorye-rayony-sukhuma-podtopilo-iz-za-nochnogo-livnya-1051310953.html

Некоторые районы Сухума подтопило из-за ночного ливня

Некоторые районы Сухума подтопило из-за ночного ливня

Sputnik Абхазия

Сильный дождь с грозой обрушился на Абхазию в ночь с 8 на 9 июня. 09.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-09T12:28+0300

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СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Некоторые районы Сухума подтопило после сильного ливня, сообщает МЧС Абхазии.Наибольший урон непогода нанесла в районе Каштака, сообщает МЧС Абхазии. Вода залила дворы и первые этажи домов, в некоторых местах ее уровень доходил до метра. Из-за сильного ветра на проезжую часть у заправки упало дерево. Его распилили, дорога свободна. Кроме того, утром в воскресенье в дежурную часть МЧС поступило сообщение о пожаре в частном трехэтажном доме в районе АГУ. Возгорание было ликвидировано. Чердак дома полностью выгорел. Никто не пострадал.

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