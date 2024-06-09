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Некоторые районы Сухума подтопило из-за ночного ливня
Некоторые районы Сухума подтопило из-за ночного ливня
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Сильный дождь с грозой обрушился на Абхазию в ночь с 8 на 9 июня. 09.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-09T12:28+0300
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СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Некоторые районы Сухума подтопило после сильного ливня, сообщает МЧС Абхазии.Наибольший урон непогода нанесла в районе Каштака, сообщает МЧС Абхазии. Вода залила дворы и первые этажи домов, в некоторых местах ее уровень доходил до метра. Из-за сильного ветра на проезжую часть у заправки упало дерево. Его распилили, дорога свободна. Кроме того, утром в воскресенье в дежурную часть МЧС поступило сообщение о пожаре в частном трехэтажном доме в районе АГУ. Возгорание было ликвидировано. Чердак дома полностью выгорел. Никто не пострадал.
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абхазия, новости, сухум, мчс абхазии
Некоторые районы Сухума подтопило из-за ночного ливня
12:28 09.06.2024 (обновлено: 12:29 09.06.2024)
Сильный дождь с грозой обрушился на Абхазию в ночь с 8 на 9 июня.
СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Некоторые районы Сухума подтопило после сильного ливня, сообщает МЧС Абхазии.
Наибольший урон непогода нанесла в районе Каштака, сообщает МЧС Абхазии. Вода залила дворы и первые этажи домов, в некоторых местах ее уровень доходил до метра.
Из-за сильного ветра на проезжую часть у заправки упало дерево. Его распилили, дорога свободна.
Кроме того, утром в воскресенье в дежурную часть МЧС поступило сообщение о пожаре в частном трехэтажном доме в районе АГУ. Возгорание было ликвидировано. Чердак дома полностью выгорел. Никто не пострадал.