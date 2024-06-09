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Переслегин: сейчас повторяется ситуация Карибского кризиса 1962 года
Переслегин: сейчас повторяется ситуация Карибского кризиса 1962 года
Sputnik Абхазия
В нынешней ситуации обострения отношений стороны пока не готовы к открытой мировой войне, но то, что сделан шаг в этом направлении, уже очевидно, считает... 09.06.2024, Sputnik Абхазия
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Переслегин: сейчас повторяется ситуация Карибского кризиса 1962 года
Sputnik Абхазия
Переслегин: сейчас повторяется ситуация Карибского кризиса 1962 года
США, как и Европа, очень жестко вошли в русло антирусской истерии, поражение России сегодня для них выглядит как оправдание их долговременной политики, в то время как выигрыш России означает для них стратегическую катастрофу с резким ухудшением финансового и военного аспекта, полагает известный российский эксперт-прогнозист Сергей Переслегин. Ситуация, по словам эксперта, осложняется тем, что в отличие от иных, ранее происходивших подобных кризисов, вариант компромисса Западом не рассматривается.Сейчас, по мнению эксперта, возвращается ситуация Карибского кризиса 1962 года, но если тогда открытого военного противостояния удалось избежать, сейчас это уже может не получиться.Поражение России сейчас для Запада ― единственно возможная ситуация оправдания их долговременной политики. А выигрыш России и поражение Украины станет для Запада стратегической катастрофой, убежден эксперт.
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подкасты, россия, нато, спецоперация, кризис, сша, европа, в мире, украина, аудио
Переслегин: сейчас повторяется ситуация Карибского кризиса 1962 года
11:07 09.06.2024 (обновлено: 11:14 09.06.2024)
В нынешней ситуации обострения отношений стороны пока не готовы к открытой мировой войне, но то, что сделан шаг в этом направлении, уже очевидно, считает российский ученый-прогнозист Сергей Переслегин и объясняет, почему.
США, как и Европа, очень жестко вошли в русло антирусской истерии, поражение России сегодня для них выглядит как оправдание их долговременной политики, в то время как выигрыш России означает для них стратегическую катастрофу с резким ухудшением финансового и военного аспекта, полагает известный российский эксперт-прогнозист Сергей Переслегин. Ситуация, по словам эксперта, осложняется тем, что в отличие от иных, ранее происходивших подобных кризисов, вариант компромисса Западом не рассматривается.
"Задача ядерной войны с разрушением России, вообще говоря, никогда не снималась Западом с повестки дня. Эта задача всегда существовала и всегда рассматривалась как при некоторых обстоятельствах вполне возможная и даже желательная", ― отметил Переслегин.
Сейчас, по мнению эксперта, возвращается ситуация Карибского кризиса 1962 года, но если тогда открытого военного противостояния удалось избежать, сейчас это уже может не получиться.
"В современной ситуации в случае большой войны Европа уничтожается целиком, Россия уничтожается в значительной мере, Америка получает серьезнейшие разрушения, гораздо более серьезные, чем тогда, и по сути, становится весьма уязвимой перед Китаем, который в этой ситуации довольно хорошо выигрывает. С этой точки зрения для Америки картина крайне нежелательная, но при этом США, к сожалению, как и Европа, очень жестко вошли в русло антирусской истерии", ― сказал Переслегин.
Поражение России сейчас для Запада ― единственно возможная ситуация оправдания их долговременной политики. А выигрыш России и поражение Украины станет для Запада стратегической катастрофой, убежден эксперт.