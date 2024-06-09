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Переслегин: сейчас повторяется ситуация Карибского кризиса 1962 года

Переслегин: сейчас повторяется ситуация Карибского кризиса 1962 года

Sputnik Абхазия

В нынешней ситуации обострения отношений стороны пока не готовы к открытой мировой войне, но то, что сделан шаг в этом направлении, уже очевидно, считает... 09.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-09T11:07+0300

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Переслегин: сейчас повторяется ситуация Карибского кризиса 1962 года Sputnik Абхазия Переслегин: сейчас повторяется ситуация Карибского кризиса 1962 года

США, как и Европа, очень жестко вошли в русло антирусской истерии, поражение России сегодня для них выглядит как оправдание их долговременной политики, в то время как выигрыш России означает для них стратегическую катастрофу с резким ухудшением финансового и военного аспекта, полагает известный российский эксперт-прогнозист Сергей Переслегин. Ситуация, по словам эксперта, осложняется тем, что в отличие от иных, ранее происходивших подобных кризисов, вариант компромисса Западом не рассматривается.Сейчас, по мнению эксперта, возвращается ситуация Карибского кризиса 1962 года, но если тогда открытого военного противостояния удалось избежать, сейчас это уже может не получиться.Поражение России сейчас для Запада ― единственно возможная ситуация оправдания их долговременной политики. А выигрыш России и поражение Украины станет для Запада стратегической катастрофой, убежден эксперт.

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