https://sputnik-abkhazia.ru/20240609/vozvraschenie-domoy-v-abkhazii-vosstanavlivayut-populyatsiyu-blagorodnykh-oleney-1051309467.html

Возвращение домой: в Абхазии восстанавливают популяцию благородных оленей

Возвращение домой: в Абхазии восстанавливают популяцию благородных оленей

Sputnik Абхазия

Уже несколько лет в лесах Абхазии, недалеко от Сухума обитает семейство благородных кавказских оленей – особь, которая много лет назад массово заселяла... 09.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-09T09:00+0300

2024-06-09T09:00+0300

2024-06-09T09:00+0300

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"Кавказский олень представляет сильное и необыкновенно стройное и изящное животное. Особенно красива его длинная сухая голова с впалыми большими темными и очень выразительными глазами, украшенная к тому же огромными, со многими отростками, ветвистыми рогами. Стоящий в любой позе, а также бегущий с закинутыми назад рогами олень одинаково красив и одинаково строен. Осанка его всегда необыкновенно благородная и гордая" - так описывает кавказского оленя русский ученый, исследователь природы Кавказа Николай Динник.Последнего благородного оленя в лесах Абхазии видели примерно в 1926 году, зверь был практически полностью истреблен человеком, оставшиеся особи мигрировали на Северный Кавказ.Несколько лет назад технический директор Сухумской ГЭС, депутат Парламента Резо Зантария загорелся идеей внести свой вклад в развитие флоры и фауны Абхазии, и, вот, что из этого вышло.Асмат Цвижба, Sputnik"Я был одержим идеей…"Сухумская гидроэлектростанция находится на территории Псху-Гумистинского заповедника. По словам Резо Зантария, восстанавливая ГЭС, он видел, как природа вокруг страдает от охотников, браконьеров и просто безответственного отношения человека.За консультацией депутат обратился к директору института экологии Академии наук Абхазии Роману Дбар. Первой идеей было восстановить популяцию речной форели, но была велика опасность, что искусственное вмешательство в этом случае может нанести вред.Затем появилась идея масштабнее – завезти в Абхазию кавказского зубра, самого крупного парнокопытного Евразии, который обитал в республике до примерно 1927 года, но был полностью истреблен. Задача оказалась не из легких и финансово затратной.По словам Романа Дбар, завезти и реинтродуцировать зубра в Абхазии – сверхзадача. Для ее реализации в республику были приглашены специалисты из Кавказского заповедника, проведены консультации с Министерством природных ресурсов и экологии России."Создан задел для реализации проекта. Кавказский заповедник в этом заинтересован, ведь, создавая еще одну популяцию зубра на Кавказе, можно представить себе теоретически такую картину – если вдруг что-то случится с одной частью популяции, в Абхазии будет "резервная" часть с сохраненным генофондом, который можно будет использовать для восстановления", - объясняет ученый.Но все это пока что в планах, а сейчас территорию заповедника активно осваивает семейство благородных оленей, которые были завезены из Ростовского и Кавказского заповедников.Зверя надо любитьПо словам Дбар, всего ученые выделяют около 27 видов благородных оленей. Естественный ареал обитания зверя - Европа, Северная Африка и Передняя Азия, но животное обитает по всему миру от Австралии до Новой Зеландии.В Псху-Гумистинском заповеднике сейчас живут три "матки" и один самец. Их потомство, двоих двухгодовалых оленей, уже выпустили в дикую природу. Олени не боятся людей, с удовольствием позировали на камеру и принимали ласки.Они, по словам Зантария, хорошо осваивают среду, подходят к кормушкам, питаются сеном, клевером, кукурузой. Раз в год "благородных" осматривает ветеринар.Раньше он увлекался охотой, но признается, что уже около 15 лет не может поднять ружья на дикого зверя."Наверное, пришло время, когда уже надо этого зверя любить", - говорит он и делится планами на будущее – завести в Абхазию американскую индейку и посмотреть, сможет ли она прижиться.

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