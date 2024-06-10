https://sputnik-abkhazia.ru/20240610/marshaniya-ob-abkhazskoy-delegatsii-na-pmef-pod-bolshim-vpechatleniem-1051318381.html

Маршания об абхазской делегации на ПМЭФ: под большим впечатлением

Маршания об абхазской делегации на ПМЭФ: под большим впечатлением

Sputnik Абхазия

Чем запомнился Петербургский международный экономический форум, какие возможности он дает, об этом в эфире радио Sputnik рассказал член абхазской делегации на... 10.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-10T18:09+0300

2024-06-10T18:09+0300

2024-06-10T18:09+0300

радио

подкасты

такие обстоятельства

петербургский международный экономический форум

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Такие обстоятельства: Маршания о Петербургском международном экономическом форуме Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Маршания о Петербургском международном экономическом форуме

ПМЭФ завершил свою работу. На форуме было заключено около тысячи соглашений на сумму более чем 6 триллионов рублей, сообщил оргкомитет форума. В этом году ПМЭФ посетили делегации из 95 стран. Всего в работе форума участвовали более 20 тысяч человек из 139 стран.В ПМЭФ приняли участие президент Абхазии Аслан Бжания, министр энергетики и транспорта, министр экономики Кристина Озган и председатель Арбитражного суда Фатима Квициния, а также депутаты Парламента.Депутат Дмитрий Маршания в эфире радио Sputnik поделился своими впечатлениями.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия

подкасты, такие обстоятельства, петербургский международный экономический форум, аудио