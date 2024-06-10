https://sputnik-abkhazia.ru/20240610/marshaniya-ob-abkhazskoy-delegatsii-na-pmef-pod-bolshim-vpechatleniem-1051318381.html
Маршания об абхазской делегации на ПМЭФ: под большим впечатлением
Маршания об абхазской делегации на ПМЭФ: под большим впечатлением
Sputnik Абхазия
Чем запомнился Петербургский международный экономический форум, какие возможности он дает, об этом в эфире радио Sputnik рассказал член абхазской делегации на... 10.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-10T18:09+0300
2024-06-10T18:09+0300
2024-06-10T18:09+0300
радио
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такие обстоятельства
петербургский международный экономический форум
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Такие обстоятельства: Маршания о Петербургском международном экономическом форуме
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Маршания о Петербургском международном экономическом форуме
ПМЭФ завершил свою работу. На форуме было заключено около тысячи соглашений на сумму более чем 6 триллионов рублей, сообщил оргкомитет форума. В этом году ПМЭФ посетили делегации из 95 стран. Всего в работе форума участвовали более 20 тысяч человек из 139 стран.В ПМЭФ приняли участие президент Абхазии Аслан Бжания, министр энергетики и транспорта, министр экономики Кристина Озган и председатель Арбитражного суда Фатима Квициния, а также депутаты Парламента.Депутат Дмитрий Маршания в эфире радио Sputnik поделился своими впечатлениями.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, петербургский международный экономический форум, аудио
подкасты, такие обстоятельства, петербургский международный экономический форум, аудио
Маршания об абхазской делегации на ПМЭФ: под большим впечатлением
Чем запомнился Петербургский международный экономический форум, какие возможности он дает, об этом в эфире радио Sputnik рассказал член абхазской делегации на ПМЭФ, депутат Парламента Дмитрий Маршания.
ПМЭФ завершил свою работу. На форуме было заключено около тысячи соглашений на сумму более чем 6 триллионов рублей, сообщил оргкомитет форума. В этом году ПМЭФ посетили делегации из 95 стран. Всего в работе форума участвовали более 20 тысяч человек из 139 стран.
В ПМЭФ приняли участие президент Абхазии Аслан Бжания, министр энергетики и транспорта, министр экономики Кристина Озган и председатель Арбитражного суда Фатима Квициния, а также депутаты Парламента.
Депутат Дмитрий Маршания в эфире радио Sputnik поделился своими впечатлениями.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.