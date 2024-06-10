https://sputnik-abkhazia.ru/20240610/ostorozhno-spoyler-obzor-novinok-literatury-i-kino--1051284174.html

Осторожно, спойлер: обзор новинок литературы и кино

Осторожно, спойлер: обзор новинок литературы и кино

Sputnik Абхазия

Дайджест литературных и кинематографических новинок от ведущих передачи "Осторожно, спойлер!" 10.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-10T09:30+0300

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2024-06-10T09:30+0300

радио

подкасты

осторожно, спойлер

абхазия

литература

кино

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Осторожно, спойлер: обзор новинок литературы и кино Sputnik Абхазия Осторожно, спойлер: обзор новинок литературы и кино

Чем порадуют писатели своих читателей в июне, слушайте в программе "Осторожно. спойлер". Здесь же обзор самых новых фильмов и сериалов. Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, литература, кино, аудио