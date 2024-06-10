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Осторожно, спойлер: обзор новинок литературы и кино
Осторожно, спойлер: обзор новинок литературы и кино
Sputnik Абхазия
Дайджест литературных и кинематографических новинок от ведущих передачи "Осторожно, спойлер!" 10.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-10T09:30+0300
2024-06-10T09:30+0300
2024-06-10T09:30+0300
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Осторожно, спойлер: обзор новинок литературы и кино
Sputnik Абхазия
Осторожно, спойлер: обзор новинок литературы и кино
Чем порадуют писатели своих читателей в июне, слушайте в программе "Осторожно. спойлер". Здесь же обзор самых новых фильмов и сериалов. Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, литература, кино, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, литература, кино, аудио
Осторожно, спойлер: обзор новинок литературы и кино
Дайджест литературных и кинематографических новинок от ведущих передачи "Осторожно, спойлер!"
Чем порадуют писатели своих читателей в июне, слушайте в программе "Осторожно. спойлер". Здесь же обзор самых новых фильмов и сериалов.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.