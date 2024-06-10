https://sputnik-abkhazia.ru/20240610/ot-klassiki-do-saundtrekov-muzykanty-iz-abkhazii-dadut-kontsert-ko-dnyu-rossii-v-sochi-1051320393.html

От классики до саундтреков: музыканты из Абхазии дадут концерт ко Дню России в Сочи

От классики до саундтреков: музыканты из Абхазии дадут концерт ко Дню России в Сочи

Sputnik Абхазия

Пресс-конференция участников концерта Piano Duo & Orchestra, который состоится в Зимнем театре города Сочи в День России 12 июня, состоялась в пресс-центре... 10.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-10T17:24+0300

2024-06-10T17:24+0300

2024-06-10T17:24+0300

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Художественный руководитель и главный дирижер Абхазского Государственного камерного оркестра Давид Терзян отметил, что для музыкантов большая честь выступить на сцене в День России и представить музыку мирового уровня. Piano Duo & Orchestra выступят на сцене с произведениями Рахманинова, Прокофьева, Шестаковича, Чайковского, прозвучат "Вальс цветов" из балета "Щелкунчик", "Весенний ветерок" Леонида Чепелянского, саундтреки из кинофильмов и даже песни Майкла Джексона. Подробнее о программе концерта смотрите в видео Sputnik.

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