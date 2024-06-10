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Подготовка Дню России: пресс-конференция абхазских музыкантов прошла в Sputnik

Подготовка Дню России: пресс-конференция абхазских музыкантов прошла в Sputnik

Sputnik Абхазия

Концерт абхазских музыкантов в Сочи станет частью обменных культурных мероприятий России и Абхазии. 10.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-10T15:19+0300

2024-06-10T15:19+0300

2024-06-10T17:21+0300

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СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Абхазские артисты выступят на концерте ко Дню России в Сочи. По словам Терзяна, на концерте прозвучат произведения Рахманинова, Прокофьева, Шестаковича, Чайковского, "Вальс цветов" из балета "Щелкунчик", "Весенний ветерок" Леонида Чепелянского, саундтреки из кинофильмов и даже песни Майкла Джексона в классической аранжировке."Для нас большая честь и гордость, что мы можем для наших российских коллег и публики предоставить возможность услышать музыку мирового уровня", - сказал он.День России - государственный праздник, который с 1992 года ежегодно отмечают 12 июня. В этот день президент вручает государственные премии в Кремле, и по всей стране проходят праздничные мероприятия.

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