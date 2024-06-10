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Подготовка Дню России: пресс-конференция абхазских музыкантов прошла в Sputnik
Подготовка Дню России: пресс-конференция абхазских музыкантов прошла в Sputnik
Sputnik Абхазия
Концерт абхазских музыкантов в Сочи станет частью обменных культурных мероприятий России и Абхазии. 10.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-10T15:19+0300
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СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Абхазские артисты выступят на концерте ко Дню России в Сочи. По словам Терзяна, на концерте прозвучат произведения Рахманинова, Прокофьева, Шестаковича, Чайковского, "Вальс цветов" из балета "Щелкунчик", "Весенний ветерок" Леонида Чепелянского, саундтреки из кинофильмов и даже песни Майкла Джексона в классической аранжировке."Для нас большая честь и гордость, что мы можем для наших российских коллег и публики предоставить возможность услышать музыку мирового уровня", - сказал он.День России - государственный праздник, который с 1992 года ежегодно отмечают 12 июня. В этот день президент вручает государственные премии в Кремле, и по всей стране проходят праздничные мероприятия.
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Подготовка Дню России: пресс-конференция абхазских музыкантов прошла в Sputnik
15:19 10.06.2024 (обновлено: 17:21 10.06.2024)
Концерт абхазских музыкантов в Сочи станет частью обменных культурных мероприятий России и Абхазии.
СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Абхазские артисты выступят на концерте ко Дню России в Сочи.
12 июня на сцене Зимнего театра будет играть дуэт Народной артистки Абхазии Нинель Бжания и Заслуженной артистки Гулизы Авидзба "Piano Duo", а также Государственный камерный оркестр под руководством Народного артиста республики Давида Терзяна.
По словам Терзяна, на концерте прозвучат произведения Рахманинова, Прокофьева, Шестаковича, Чайковского, "Вальс цветов" из балета "Щелкунчик", "Весенний ветерок" Леонида Чепелянского, саундтреки из кинофильмов и даже песни Майкла Джексона в классической аранжировке.
"Для нас большая честь и гордость, что мы можем для наших российских коллег и публики предоставить возможность услышать музыку мирового уровня", - сказал он.
День России - государственный праздник, который с 1992 года ежегодно отмечают 12 июня. В этот день президент вручает государственные премии в Кремле, и по всей стране проходят праздничные мероприятия.