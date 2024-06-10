https://sputnik-abkhazia.ru/20240610/takie-obstoyatelstva-vozba-i-turava-o-knige-znamenitye-zhenschiny-abkhazii-1051314668.html

Такие обстоятельства: Возба и Турава о книге "Знаменитые женщины Абхазии"

Такие обстоятельства: Возба и Турава о книге "Знаменитые женщины Абхазии"

Sputnik Абхазия

Как возникла идея издать книгу о знаменитых женщинах Абхазии, где авторы искали вдохновение в написании историй и как создавались иллюстрации, об этом в эфире... 10.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-10T15:29+0300

2024-06-10T15:29+0300

2024-06-10T15:29+0300

радио

подкасты

такие обстоятельства

детская литература

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/0a/1051314504_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d63e6676093371974e23468241f14706.jpg

Такие обстоятельства: Возба и Турава о книге "Знаменитые женщины Абхазии" Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Возба и Турава о книге "Знаменитые женщины Абхазии"

Как возникла идея издать книгу о знаменитых женщинах Абхазии, где авторы искали вдохновение в написании историй и как создавались иллюстрации, об этом в эфире радио Sputnik рассказали авторы книги – руководитель культурно-деловой площадки "Гума" Хибла Возба и преподаватель кафедры политологии АГУ, автор программы на радио Sputnik Абхазия Ирина Турава.Книга "Знаменитые женщины Абхазии" написана на двух языках – абхазском и русском. В ней 12 историй о выдающихся абхазских женщинах. Иллюстрации к книге подготовили абхазские и зарубежные художники.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, такие обстоятельства, детская литература, абхазия, аудио