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Такие обстоятельства: Возба и Турава о книге "Знаменитые женщины Абхазии"
Такие обстоятельства: Возба и Турава о книге "Знаменитые женщины Абхазии"
Sputnik Абхазия
Как возникла идея издать книгу о знаменитых женщинах Абхазии, где авторы искали вдохновение в написании историй и как создавались иллюстрации, об этом в эфире... 10.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-10T15:29+0300
2024-06-10T15:29+0300
2024-06-10T15:29+0300
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Такие обстоятельства: Возба и Турава о книге "Знаменитые женщины Абхазии"
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Возба и Турава о книге "Знаменитые женщины Абхазии"
Как возникла идея издать книгу о знаменитых женщинах Абхазии, где авторы искали вдохновение в написании историй и как создавались иллюстрации, об этом в эфире радио Sputnik рассказали авторы книги – руководитель культурно-деловой площадки "Гума" Хибла Возба и преподаватель кафедры политологии АГУ, автор программы на радио Sputnik Абхазия Ирина Турава.Книга "Знаменитые женщины Абхазии" написана на двух языках – абхазском и русском. В ней 12 историй о выдающихся абхазских женщинах. Иллюстрации к книге подготовили абхазские и зарубежные художники.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, детская литература, абхазия, аудио
подкасты, такие обстоятельства, детская литература, абхазия, аудио
Такие обстоятельства: Возба и Турава о книге "Знаменитые женщины Абхазии"
Как возникла идея издать книгу о знаменитых женщинах Абхазии, где авторы искали вдохновение в написании историй и как создавались иллюстрации, об этом в эфире радио Sputnik рассказали авторы книги – руководитель культурно-деловой площадки "Гума" Хибла Возба и преподаватель кафедры политологии АГУ, автор программы на радио Sputnik Абхазия Ирина Турава.
Книга "Знаменитые женщины Абхазии" написана на двух языках – абхазском и русском. В ней 12 историй о выдающихся абхазских женщинах. Иллюстрации к книге подготовили абхазские и зарубежные художники.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.