https://sputnik-abkhazia.ru/20240611/alisa-matua-rasskazala-o-zakone-ob-immunoprofilaktike-infektsionnykh-bolezney-1051331306.html

Алиса Матуа рассказала о законе "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

Алиса Матуа рассказала о законе "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

Sputnik Абхазия

Закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" принят Парламентом Республики Абхазия в окончательном чтении. 11.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-11T18:55+0300

2024-06-11T18:55+0300

2024-06-11T20:02+0300

в абхазии

вакцинация

абхазия

медицина

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СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" направлен на защиту здоровья детей и взрослых и регламентирует процедуру вакцинации, сказала помощник министра здравоохранения Абхазии Алисы Матуа в эфире радио Sputnik.К вакциноуправляемым заболеваниям относятся, в том числе корь, краснуха, туберкулез, дифтерия, столбняк. В принятом законе прописаны не только права пациентов, но и их обязанности.Ребенка, который не был привит, могут отстранить от учебы в период вспышки заболеваний с учетом его возраста и состояния здоровья.Также те граждане, чья работа связана с возможным заражением инфекцией, должны будут в обязательном порядке прививаться. В обратном случае, они могут потерять работу или же их могут не принять на работу."Закон достаточно лоялен и в нем нет принуждения. То есть, любая семья может отказаться от вакцинации. Никто не может в рамках этого закона принудить родителей вакцинировать своего ребенка. Другое дело, что родители должны понимать и осознавать ответственность по отношению к этому решению в перспективе", - подчеркнула она.По словам Матуа, в этом законе к тому же прописаны возможные побочные эффекты и осложнения от прививок и выплаты, которые будут начислены пациенту в подобных случаях.Матуа уверена, что в Абхазии все готово для того чтобы этот закон эффективно работал.Что касается вакцинации, Матуа назвала ошибочным мнение о том, что эта медицинская процедура может стать провоцирующим заболевание фактором. В пример она привела распространенный миф о том, что вакцина может вызвать аутизм, что невозможно с научной точки зрения, так как аутизм может быть только врожденным недугом.При этом она не отрицает, что были случаи, когда вакцины осложняли заболевание пациента, но это связано с недостаточным обследованием ребенка и слабой работой педиатров, которые отбирают детей для вакцинации."Есть календарь, где четко прописано, когда, какую, с каким промежутком и последовательностью можно делать вакцину. Нельзя загромождать и делать слишком много вакцин. То есть, надо понимать, что есть вещи, которые уже определены и доказаны - что можно, а какие-то просто нецелесообразно делать", - сказала Матуа.По наблюдениям Матуа, с прошлого года наиболее распространенный вид инфекционных заболеваний в Абхазии – это коклюш. Вспышки этой инфекции происходят в республике с периодичностью в несколько лет и связано это с низкой вакцинацией детей.

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вакцинация, абхазия, медицина