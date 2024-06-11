https://sputnik-abkhazia.ru/20240611/alisa-matua-rasskazala-o-zakone-ob-immunoprofilaktike-infektsionnykh-bolezney-1051331306.html
Алиса Матуа рассказала о законе "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"
Алиса Матуа рассказала о законе "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"
Sputnik Абхазия
Закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" принят Парламентом Республики Абхазия в окончательном чтении. 11.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-11T18:55+0300
2024-06-11T18:55+0300
2024-06-11T20:02+0300
в абхазии
вакцинация
абхазия
медицина
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СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" направлен на защиту здоровья детей и взрослых и регламентирует процедуру вакцинации, сказала помощник министра здравоохранения Абхазии Алисы Матуа в эфире радио Sputnik.К вакциноуправляемым заболеваниям относятся, в том числе корь, краснуха, туберкулез, дифтерия, столбняк. В принятом законе прописаны не только права пациентов, но и их обязанности.Ребенка, который не был привит, могут отстранить от учебы в период вспышки заболеваний с учетом его возраста и состояния здоровья.Также те граждане, чья работа связана с возможным заражением инфекцией, должны будут в обязательном порядке прививаться. В обратном случае, они могут потерять работу или же их могут не принять на работу."Закон достаточно лоялен и в нем нет принуждения. То есть, любая семья может отказаться от вакцинации. Никто не может в рамках этого закона принудить родителей вакцинировать своего ребенка. Другое дело, что родители должны понимать и осознавать ответственность по отношению к этому решению в перспективе", - подчеркнула она.По словам Матуа, в этом законе к тому же прописаны возможные побочные эффекты и осложнения от прививок и выплаты, которые будут начислены пациенту в подобных случаях.Матуа уверена, что в Абхазии все готово для того чтобы этот закон эффективно работал.Что касается вакцинации, Матуа назвала ошибочным мнение о том, что эта медицинская процедура может стать провоцирующим заболевание фактором. В пример она привела распространенный миф о том, что вакцина может вызвать аутизм, что невозможно с научной точки зрения, так как аутизм может быть только врожденным недугом.При этом она не отрицает, что были случаи, когда вакцины осложняли заболевание пациента, но это связано с недостаточным обследованием ребенка и слабой работой педиатров, которые отбирают детей для вакцинации."Есть календарь, где четко прописано, когда, какую, с каким промежутком и последовательностью можно делать вакцину. Нельзя загромождать и делать слишком много вакцин. То есть, надо понимать, что есть вещи, которые уже определены и доказаны - что можно, а какие-то просто нецелесообразно делать", - сказала Матуа.По наблюдениям Матуа, с прошлого года наиболее распространенный вид инфекционных заболеваний в Абхазии – это коклюш. Вспышки этой инфекции происходят в республике с периодичностью в несколько лет и связано это с низкой вакцинацией детей.
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вакцинация, абхазия, медицина
вакцинация, абхазия, медицина
Алиса Матуа рассказала о законе "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"
18:55 11.06.2024 (обновлено: 20:02 11.06.2024)
Закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" принят Парламентом Республики Абхазия в окончательном чтении.
СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" направлен на защиту здоровья детей и взрослых и регламентирует процедуру вакцинации, сказала помощник министра здравоохранения Абхазии Алисы Матуа в эфире радио Sputnik.
"В последние годы, к сожалению, охват вакцинации имеет не тот процент, о котором мы не то чтобы мечтали, а который мог бы привести к стабильной эпидемиологической ситуации по вакциноуправляемым заболеваниям", - отметила она.
К вакциноуправляемым заболеваниям относятся, в том числе корь, краснуха, туберкулез, дифтерия, столбняк. В принятом законе прописаны не только права пациентов, но и их обязанности.
Ребенка, который не был привит, могут отстранить от учебы в период вспышки заболеваний с учетом его возраста и состояния здоровья.
Также те граждане, чья работа связана с возможным заражением инфекцией, должны будут в обязательном порядке прививаться. В обратном случае, они могут потерять работу или же их могут не принять на работу.
"Закон достаточно лоялен и в нем нет принуждения. То есть, любая семья может отказаться от вакцинации. Никто не может в рамках этого закона принудить родителей вакцинировать своего ребенка. Другое дело, что родители должны понимать и осознавать ответственность по отношению к этому решению в перспективе", - подчеркнула она.
По словам Матуа, в этом законе к тому же прописаны возможные побочные эффекты и осложнения от прививок и выплаты, которые будут начислены пациенту в подобных случаях.
Матуа уверена, что в Абхазии все готово для того чтобы этот закон эффективно работал.
"Все это время делалось все то же самое. Мы имеем весь спектр вакцин, входящих в национальный календарь прививок. Эта помощь осуществляется гражданам бесплатно, и в законе это прописано", - отметила она.
Что касается вакцинации, Матуа назвала ошибочным мнение о том, что эта медицинская процедура может стать провоцирующим заболевание фактором. В пример она привела распространенный миф о том, что вакцина может вызвать аутизм, что невозможно с научной точки зрения, так как аутизм может быть только врожденным недугом.
При этом она не отрицает, что были случаи, когда вакцины осложняли заболевание пациента, но это связано с недостаточным обследованием ребенка и слабой работой педиатров, которые отбирают детей для вакцинации.
"Есть календарь, где четко прописано, когда, какую, с каким промежутком и последовательностью можно делать вакцину. Нельзя загромождать и делать слишком много вакцин. То есть, надо понимать, что есть вещи, которые уже определены и доказаны - что можно, а какие-то просто нецелесообразно делать", - сказала Матуа.
По наблюдениям Матуа, с прошлого года наиболее распространенный вид инфекционных заболеваний в Абхазии – это коклюш. Вспышки этой инфекции происходят в республике с периодичностью в несколько лет и связано это с низкой вакцинацией детей.