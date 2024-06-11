https://sputnik-abkhazia.ru/20240611/bagateliya-o-soglashenii-federatsiy-shakhmat-abkhazii-i-tatarstana-sport-nado-razvivat-1051325688.html

Багателия о соглашении федераций шахмат Абхазии и Татарстана: спорт надо развивать

Багателия о соглашении федераций шахмат Абхазии и Татарстана: спорт надо развивать

Sputnik Абхазия

Помощник президента Федерации шахмат Абхазии Алмас Багателия в эфире радио Sputnik рассказал о намеченных планах по взаимодействию с Федерацией шахмат... 11.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-11T14:25+0300

2024-06-11T14:25+0300

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Багателия о соглашении федераций шахмат Абхазии и Татарстана: спорт надо развивать Sputnik Абхазия Багателия о соглашении федераций шахмат Абхазии и Татарстана: спорт надо развивать

5 июня в Казани было подписано соглашение о сотрудничестве между Федерацией шахмат Республики Абхазия и Федерацией шахмат республики Татарстан. Стороны договорились взаимодействовать в области развития этого вида спорта. О том, какие возможности дает подписанное соглашение, в интервью радио Sputnik рассказал помощник президента Федерации шахмат Абхазии Алмас Багателия. Он отметил, что такого рода соглашение первое для Федерации шахмат Абхазии. По его словам, соглашение включает развитие данного вида спорта, проведение совместных тренировочных сборов на территории республики Абхазия. "На 2024 год мы наметили проведение тренировочных сборов в Абхазии, которые будут включать в себя как повышение квалификации судебного состава, так и тренерского состава, обмен опытом, проведение турниров", – сообщил Алмас Багателия. Подробности слушайте в подкасте.

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