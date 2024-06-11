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Багателия о соглашении федераций шахмат Абхазии и Татарстана: спорт надо развивать
Багателия о соглашении федераций шахмат Абхазии и Татарстана: спорт надо развивать
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Помощник президента Федерации шахмат Абхазии Алмас Багателия в эфире радио Sputnik рассказал о намеченных планах по взаимодействию с Федерацией шахмат... 11.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-11T14:25+0300
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Багателия о соглашении федераций шахмат Абхазии и Татарстана: спорт надо развивать
Sputnik Абхазия
Багателия о соглашении федераций шахмат Абхазии и Татарстана: спорт надо развивать
5 июня в Казани было подписано соглашение о сотрудничестве между Федерацией шахмат Республики Абхазия и Федерацией шахмат республики Татарстан. Стороны договорились взаимодействовать в области развития этого вида спорта. О том, какие возможности дает подписанное соглашение, в интервью радио Sputnik рассказал помощник президента Федерации шахмат Абхазии Алмас Багателия. Он отметил, что такого рода соглашение первое для Федерации шахмат Абхазии. По его словам, соглашение включает развитие данного вида спорта, проведение совместных тренировочных сборов на территории республики Абхазия. "На 2024 год мы наметили проведение тренировочных сборов в Абхазии, которые будут включать в себя как повышение квалификации судебного состава, так и тренерского состава, обмен опытом, проведение турниров", – сообщил Алмас Багателия. Подробности слушайте в подкасте.
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Багателия о соглашении федераций шахмат Абхазии и Татарстана: спорт надо развивать
14:25 11.06.2024 (обновлено: 14:26 11.06.2024)
Помощник президента Федерации шахмат Абхазии Алмас Багателия в эфире радио Sputnik рассказал о намеченных планах по взаимодействию с Федерацией шахмат республики Татарстан.
5 июня в Казани было подписано соглашение о сотрудничестве между Федерацией шахмат Республики Абхазия и Федерацией шахмат республики Татарстан. Стороны договорились взаимодействовать в области развития этого вида спорта. О том, какие возможности дает подписанное соглашение, в интервью радио Sputnik рассказал помощник президента Федерации шахмат Абхазии Алмас Багателия.
Он отметил, что такого рода соглашение первое для Федерации шахмат Абхазии.
"Такого рода соглашения ранее не было между Федерацией шахмат Абхазии и федерациями других регионов Российской Федерации. Но мы шагаем в ногу со временем, потому что спорт надо развивать, и в этом направлении Федерацией шахмат Абхазии проводится огромная работа", – сказал Багателия.
По его словам, соглашение включает развитие данного вида спорта, проведение совместных тренировочных сборов на территории республики Абхазия.
"На 2024 год мы наметили проведение тренировочных сборов в Абхазии, которые будут включать в себя как повышение квалификации судебного состава, так и тренерского состава, обмен опытом, проведение турниров", – сообщил Алмас Багателия.
Подробности слушайте в подкасте
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