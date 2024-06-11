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День города отметят в Сухуме 6 июля
День города отметят в Сухуме 6 июля
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 июн – Sputnik. День города будут отмечать в Сухуме 6 июля. Глава города Беслан Эшба подписал распоряжение о подготовке праздника. 11.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-11T15:40+0300
2024-06-11T15:40+0300
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администрация города сухум
отдых в абхазии
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СУХУМ, 11 июн – Sputnik. День города будут отмечать в Сухуме 6 июля. Глава города Беслан Эшба подписал распоряжение о подготовке праздника. Утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника.Оргкомитету поручено через неделю представить план проведения общегородских мероприятий. В прошлом году День города отмечали 8 июля.
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сухум, администрация города сухум, отдых в абхазии, абхазия
День города отметят в Сухуме 6 июля
15:40 11.06.2024 (обновлено: 17:27 11.06.2024)
СУХУМ, 11 июн – Sputnik. День города будут отмечать в Сухуме 6 июля. Глава города Беслан Эшба подписал распоряжение о подготовке праздника.
Утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника.
Оргкомитету поручено через неделю представить план проведения общегородских мероприятий.
В прошлом году День города отмечали 8 июля.