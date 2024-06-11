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Курсанты из Абхазии водрузили флаг на вершину перевала Терсколак
Курсанты из Абхазии водрузили флаг на вершину перевала Терсколак
Sputnik Абхазия
Перевал Терсколак высотой 3800 метров находится в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской республики. 11.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-11T11:45+0300
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СУХУМ, 11 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Курсанты Военного института физической культуры Минобороны России Владислав Матуа и Алмас Отырба покорили перевал Терсколак и водрузили на вершину абхазский флаг.Матуа рассказал Sputnik, что подъем проходил в рамках учебы для получения первого уровня горной подготовки.Восхождение у курсантов заняло около 11 часов, они прошли 18 километров. По словам Владислава, курсанты из Абхазии с легкостью справились с задачей, у них уже есть опыт, так как они принимали участие в Саянском марше.Перевал Терсколак высотой 3800 метров находится в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской республики.
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кабардино-балкария, абхазия, россия, курсанты
Курсанты из Абхазии водрузили флаг на вершину перевала Терсколак
11:45 11.06.2024 (обновлено: 12:15 11.06.2024)
Перевал Терсколак высотой 3800 метров находится в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской республики.
СУХУМ, 11 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Курсанты Военного института физической культуры Минобороны России Владислав Матуа и Алмас Отырба покорили перевал Терсколак и водрузили на вершину абхазский флаг.
Матуа рассказал Sputnik, что подъем проходил в рамках учебы для получения первого уровня горной подготовки.
Восхождение у курсантов заняло около 11 часов, они прошли 18 километров. По словам Владислава, курсанты из Абхазии с легкостью справились с задачей, у них уже есть опыт, так как они принимали участие в Саянском марше.
"Эмоции после длительного восхождения – эйфория, чувство гордости, радости. Мы гордимся, что можем представлять свою страну и замотивированы на дальнейшие достижения. Единственное, нам не повезло с погодой, шли ливни, был туман, иначе нам бы открылся отличный вид на горы Кавказа", – сказал он.
Перевал Терсколак высотой 3800 метров находится в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской республики.