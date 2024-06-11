https://sputnik-abkhazia.ru/20240611/kursanty-iz-abkhazii-vodruzili-flag-na-vershinu-perevala-terskolak--1051325988.html

Курсанты из Абхазии водрузили флаг на вершину перевала Терсколак

Курсанты из Абхазии водрузили флаг на вершину перевала Терсколак

Sputnik Абхазия

Перевал Терсколак высотой 3800 метров находится в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской республики. 11.06.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Курсанты Военного института физической культуры Минобороны России Владислав Матуа и Алмас Отырба покорили перевал Терсколак и водрузили на вершину абхазский флаг.Матуа рассказал Sputnik, что подъем проходил в рамках учебы для получения первого уровня горной подготовки.Восхождение у курсантов заняло около 11 часов, они прошли 18 километров. По словам Владислава, курсанты из Абхазии с легкостью справились с задачей, у них уже есть опыт, так как они принимали участие в Саянском марше.Перевал Терсколак высотой 3800 метров находится в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской республики.

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