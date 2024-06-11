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Минобороны России начали второй этап учения ядерных сил
Минобороны России начали второй этап учения ядерных сил
Sputnik Абхазия
Первый этап учения начался 21 мая, оно проводится по поручению верховного главнокомандующего Владимира Путина. Президент назвал учения "плановой работой". 11.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-11T11:51+0300
2024-06-11T11:51+0300
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СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Россия и Беларусь начали второй этап практических учений по применению нестратегического ядерного оружия, сообщает Минобороны РФ.В Минобороны напомнили, что в ходе первого этапа личный состав ракетных соединений ЮВО отработал получение спецбоеприпасов для комплекса "Искандер", снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение в район запусков.Подразделения авиации отработали снаряжение учебными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в районы патрулирования.
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министерство обороны рф, россия, белоруссия, армия
министерство обороны рф, россия, белоруссия, армия
Минобороны России начали второй этап учения ядерных сил
11:51 11.06.2024 (обновлено: 13:24 11.06.2024)
Первый этап учения начался 21 мая, оно проводится по поручению верховного главнокомандующего Владимира Путина. Президент назвал учения "плановой работой".
СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Россия и Беларусь начали второй этап практических учений по применению нестратегического ядерного оружия, сообщает Минобороны РФ.
Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.
В Минобороны напомнили, что в ходе первого этапа личный состав ракетных соединений ЮВО отработал получение спецбоеприпасов для комплекса "Искандер", снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение в район запусков.
Подразделения авиации отработали снаряжение учебными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в районы патрулирования.