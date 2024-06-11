https://sputnik-abkhazia.ru/20240611/minoborony-rossii-nachali-vtoroy-etap-ucheniya-yadernykh-sil-1051327092.html

Минобороны России начали второй этап учения ядерных сил

Минобороны России начали второй этап учения ядерных сил

Sputnik Абхазия

Первый этап учения начался 21 мая, оно проводится по поручению верховного главнокомандующего Владимира Путина. Президент назвал учения "плановой работой". 11.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-11T11:51+0300

2024-06-11T11:51+0300

2024-06-11T13:24+0300

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СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Россия и Беларусь начали второй этап практических учений по применению нестратегического ядерного оружия, сообщает Минобороны РФ.В Минобороны напомнили, что в ходе первого этапа личный состав ракетных соединений ЮВО отработал получение спецбоеприпасов для комплекса "Искандер", снаряжение ими ракет-носителей и скрытное выдвижение в район запусков.Подразделения авиации отработали снаряжение учебными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в районы патрулирования.

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министерство обороны рф, россия, белоруссия, армия