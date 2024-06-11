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Права и обязанности: зачем нужен закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"
Права и обязанности: зачем нужен закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"
Sputnik Абхазия
В законе "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" прописаны не только права пациентов, но и их обязанности. 11.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-11T20:06+0300
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В законе "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" прописаны не только права пациентов, но и их обязанности. В этом законе также указаны возможные побочные эффекты и осложнения от прививок и выплаты, которые будут начислены пациенту в подобных случаях.По наблюдениям Матуа, с прошлого года наиболее распространенный вид инфекционных заболеваний в Абхазии – это коклюш. Вспышки этой инфекции происходят в республике с периодичностью в несколько лет и связано это с низкой вакцинацией детей.
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видео, вакцинация, мультимедиа, абхазия, медицина, видео
видео, вакцинация, мультимедиа, абхазия, медицина, видео
Права и обязанности: зачем нужен закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"
20:06 11.06.2024 (обновлено: 20:07 11.06.2024)
В законе "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" прописаны не только права пациентов, но и их обязанности.
В этом законе также указаны возможные побочные эффекты и осложнения от прививок и выплаты, которые будут начислены пациенту в подобных случаях.
По наблюдениям Матуа, с прошлого года наиболее распространенный вид инфекционных заболеваний в Абхазии – это коклюш. Вспышки этой инфекции происходят в республике с периодичностью в несколько лет и связано это с низкой вакцинацией детей.