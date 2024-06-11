https://sputnik-abkhazia.ru/20240611/prava-i-obyazannosti-zachem-nuzhen-zakon-ob-immunoprofilaktike-infektsionnykh-bolezney-1051331499.html

Права и обязанности: зачем нужен закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

Права и обязанности: зачем нужен закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

Sputnik Абхазия

В законе "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" прописаны не только права пациентов, но и их обязанности. 11.06.2024, Sputnik Абхазия

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В законе "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" прописаны не только права пациентов, но и их обязанности. В этом законе также указаны возможные побочные эффекты и осложнения от прививок и выплаты, которые будут начислены пациенту в подобных случаях.По наблюдениям Матуа, с прошлого года наиболее распространенный вид инфекционных заболеваний в Абхазии – это коклюш. Вспышки этой инфекции происходят в республике с периодичностью в несколько лет и связано это с низкой вакцинацией детей.

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