https://sputnik-abkhazia.ru/20240611/sbornaya-abkhazii-vyekhala-dlya-uchastiya-v-igrakh-briks--1051327214.html

Сборная Абхазии отправилась на игры стран БРИКС

Сборная Абхазии отправилась на игры стран БРИКС

Sputnik Абхазия

Игры БРИКС, в которых примут участие более 5000 спортсменов по 27 видам спорта, начнутся в Казани 12 июня. 11.06.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Сборная Абхазия выехала из Сухума для участия в играх БРИКС, которые откроются в Казани в среду, 12 июня. По словам главы Госкомспорта Абхазии Тараща Хагба, всего в Казань отправятся 63 спортсмена, в том числе в таких видах спорта, как ушу, каратэ, дзюдо, самбо, вольная и греко-римской борьба, фиджитал футбол и баскетбол. Хагба отметил, что большинство членов сборной выезжали в Россию на тренировочные сборы и подготавливались к играм совместно с членами сборной России. Проводить спортсменов пришел первый вице-премьер Абхазии Джансух Нанба. Он подчеркнул, что игры БРИКС – спортивное мероприятие мирового уровня. "Я уверен, что результаты, которые вы нам принесете, сделают нас счастливее", – добавил он. Мастер спорта по настольному теннису Эрика Кварчия выразила надежду, что спортсмены из Абхазии представят себя в наилучшем свете. Недавно она приехала со сборов в Китае, где шла подготовка к играм. "Едем с боевым настроением, надеемся на победу, хороший результат. Самое главное, чтобы это прошло ярко, эмоционально и принесло много положительных эмоций", –сказала она. Шабат Логуа выступает главным тренером сборной Абхазии по фиджитал футболу. По его словам, это новый, но интересный для спортсменов опыт. Футболисты будут играть в два этапа – на паркете "пять на пять" и Sony Playstation. Сборная Абхазии состоит из восьми человек – это спортсмены из высшей лиги и победители различных онлайн-игр.

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