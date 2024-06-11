https://sputnik-abkhazia.ru/20240611/takie-obstoyatelstva-argun-o-povedenii-lyudey-pri-obmane-1051315715.html
Такие обстоятельства: Аргун о поведении людей при обмане
Такие обстоятельства: Аргун о поведении людей при обмане
Sputnik Абхазия
Как по невербальным признакам понять, что человек лжет. О своей работе по этой теме, которая стала победителем Всероссийского фестиваля-конкурса проектов по... 11.06.2024, Sputnik Абхазия
2024-06-11T09:52+0300
2024-06-11T09:52+0300
2024-06-11T09:52+0300
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Такие обстоятельства: Аргун о поведении людей при обмане
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Аргун о поведении людей при обмане
Как по невербальным признакам понять, что человек лжет. О своей работе по этой теме, которая стала победителем Всероссийского фестиваля-конкурса проектов по психологии и конфликтологии в Астрахани, в эфире радио Sputnik рассказала старший преподаватель кафедры физиологии человека, животных и химии АГУ, м.н.с. лаборатории НИИЭПиТа София Аргун.Аргун занимается научными исследованиями определения лжи. По ее словам, в течение трех лет с коллегами из Астрахани изучали обезьян, чтобы понять имеют ли жесты человека филогенетические аспекты, то есть изменения и развитие под влиянием эволюции. Они разработали классификацию жестов при умышленном сокрытии информации. Работа была представлена в 2023 году на Всероссийском конкурсе в Санкт-Петербурге. По словам Аргун, классификация жестов вызвала тогда резонанс."Мы по этой классификации получили первое место в 2024 году в проекте "Научная мысль 2024". У нас диплом первой степени. Опубликовались в США, есть препринт, также в Великобритании препринт. Нашими исследованиями заинтересовались журналы ВАК. Хотят, чтобы мы поработали в области этологии. Сейчас у нас идет серия исследований в нашем обезьяньем питомнике", – сообщила Аргун.Она рассказала, какие жесты говорят о том, что человек говорит неправду.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, наука, конкурсы, университеты, ученые, сухумский питомник обезьян нииэпит, обезьяны, изучение, подкасты, аудио
абхазия, наука, конкурсы, университеты, ученые, сухумский питомник обезьян нииэпит, обезьяны, изучение, подкасты, аудио
Как по невербальным признакам понять, что человек лжет. О своей работе по этой теме, которая стала победителем Всероссийского фестиваля-конкурса проектов по психологии и конфликтологии в Астрахани, в эфире радио Sputnik
рассказала старший преподаватель кафедры физиологии человека, животных и химии АГУ, м.н.с. лаборатории НИИЭПиТа София Аргун.
Аргун занимается научными исследованиями определения лжи. По ее словам, в течение трех лет с коллегами из Астрахани изучали обезьян, чтобы понять имеют ли жесты человека филогенетические аспекты, то есть изменения и развитие под влиянием эволюции. Они разработали классификацию жестов при умышленном сокрытии информации. Работа была представлена в 2023 году на Всероссийском конкурсе в Санкт-Петербурге. По словам Аргун, классификация жестов вызвала тогда резонанс.
"Мы по этой классификации получили первое место в 2024 году в проекте "Научная мысль 2024". У нас диплом первой степени. Опубликовались в США, есть препринт, также в Великобритании препринт. Нашими исследованиями заинтересовались журналы ВАК. Хотят, чтобы мы поработали в области этологии. Сейчас у нас идет серия исследований в нашем обезьяньем питомнике", – сообщила Аргун.
Она рассказала, какие жесты говорят о том, что человек говорит неправду.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.