https://sputnik-abkhazia.ru/20240611/v-sputnik-rasskazhut-kak-neyroseti-mogut-pomoch-sovremennym-media-1051325544.html

В Sputnik расскажут, как нейросети могут помочь современным медиа

В Sputnik расскажут, как нейросети могут помочь современным медиа

Sputnik Абхазия

Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию мастер-классов просветительского проекта SputnikPro. 11.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-11T11:27+0300

2024-06-11T11:27+0300

2024-06-11T11:31+0300

пресс-центр

пресс-центр

медиа

sputnikpro в абхазии

журналистика

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В пятницу, 14 июня, в 11:00, в пресс-центре Sputnik Абхазия пройдет новый модуль программы SputnikPro " Как нейросети могут помочь современным медиа". Мастер-класс проведет Эдуард Булатов – ведущий SEO-специалист Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии.В рамках встречи участникам расскажут, как и зачем журналистам работать с нейросетями и какие нейросети для чего нужны. Принять участие в проекте могут работники всех СМИ Абхазии, пресс-секретари и сотрудники государственных структур, блогеры, а также студенты факультета журналистики АГУ. SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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