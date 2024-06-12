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Бжания поздравил Путина с Днем России

Бжания поздравил Путина с Днем России

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем России. 12.06.2024, Sputnik Абхазия

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аслан бжания

владимир путин

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александр анкваб

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политика

день россии

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СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем России. Глава государства подчеркнул, что сегодня долг каждого россиянина — сохранить и приумножить могущество Родины, защитить ее традиционные ценности.Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил главу российского правительства Михаила Мишустина с Днем России.Он отметил, что с принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР была открыта новая страница в многовековой истории российского государства."Для граждан Республики Абхазия жизненно важно устойчивое развитие стратегического союзника. И мы уверены в том, что Россия и дальше будет приумножать свои достижения и свою роль в мире", – говорится в поздравлении.Спикер Народного Собрания Лаша Ашуба направил поздравления с Днем России руководству Федерального Собрания Российской Федерации.Он поздравил Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина. Ашуба отметил, что парламентское взаимодействие Абхазии и России способствует укреплению многоплановых отношений двух государств. "Продвижение Российской Федерации по пути отстаивания своих государственных интересов сегодня во многом формирует новый многополярный политический ландшафт. Республика Абхазия и Российская Федерация соединены нерасторжимыми отношениями союзничества, стратегического партнерства и дружбы", — говорится в поздравлении.День России — государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

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аслан бжания, владимир путин, лаша ашуба, абхазия, александр анкваб, россия, политика, день россии